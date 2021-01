Singapore se confruntă cu criza talentelor, pe măsură ce giganții tehnologici se extind

Cel puțin trei recrutori se adresează zilnic inginerului de software din Singapore, Xiao Yuguang, cu oferte de locuri de muncă.

Cererea pentru abilitățile lui Xiao a crescut de când a absolvit în 2014 cu o diplomă în inginerie informatică, dar acum doar ignoră ofertele, după ce s-a alăturat recent proprietarului TikTok Bytedance după câțiva ani cu Grabul din Asia de Sud-Est.

„Nu vreau să schimb frecvent slujbele”, a spus Xiao.

Singapore își propune să devină un hub tehnologic regional, dar se confruntă cu o criză severă a talentelor pe măsură ce se mută mai multe firme, arată interviurile cu mai mult de doisprezece recrutori, companii și muncitori.

China Tencent, Bytedance, Zoom Video Communications din SUA și unicorn Grab and Sea Ltd se numără printre companiile care se extind în Singapore, alimentând un război pentru talentele tehnologice din orașul-stat, unde rata șomajului a atins un nivel maxim de 16 ani din cauza unei recesiuni indusă de coronavirus.

„Anumite companii membre și-au extins operațiunile … și au căutat să angajeze mai mulți oameni de știință de date, mai mulți codificatori”, a spus Lei Hsien-Hsien, director executiv la Camera de Comerț Americană din Singapore.

„Așadar, cererea este foarte puternică, dar oferta este relativ slabă, ceea ce încetinește unele dintre planurile de extindere.”

Până la 500 de posturi vacante de tehnologie nouă sunt afișate în fiecare săptămână pe site-urile de locuri de muncă, potrivit NodeFlair, care ajută la angajarea în cadrul companiei Bytedance și a companiei Sea Shopee.

Sectorul comunicațiilor informaționale ar avea nevoie de alți 60.000 de profesioniști în următorii trei ani, a declarat ministrul de cabinet Vivian Balakrishnan în iunie.

Ca răspuns la o întrebare a Reuters cu privire la cifră, ministerul comunicațiilor a declarat la jumătatea lunii septembrie că există aproape 10.000 de posturi de muncă legate de tehnologie pe un portal de cariere administrat de guvern și alte 6.800 de locuri de muncă și stagii vor fi create până în iunie 2021 prin intermediul parteneriatelor din industrie.

Bordurile de frontieră datorate coronavirusului și politicilor mai strânse ale lucrătorilor străini întârzie angajarea în străinătate, exacerbând lipsa, au spus unii vânători de recrutare. Unii profesioniști din domeniul tehnologiei pot solicita creșteri salariale de până la 30% atunci când schimbă jobul.

„Nu este sustenabil”, a spus Daljit Sall la firma de recrutare Randstad, care se așteaptă ca salariile să fie uniformizate odată cu redeschiderea frontierelor și pe măsură ce fondul de talente se dezvoltă.

Guvernul a reinstruit mii de oameni cu abilități tehnologice, în timp ce aportul pentru cursurile de IT la colegiile din Singapore a crescut cu 17% în ultimii trei ani, la aproximativ 7.600 pentru anul universitar 2020.

Singapore, o bază asiatică pentru multe multinaționale și bănci, are de ani de zile o piață a muncii strânsă și țara de 5,7 milioane de oameni nu are încă capacitatea de a se potrivi rapid cu abilitățile tehnologice și experiența de care are nevoie industria.

„Există o mulțime de companii de tehnologie care intră și este o insulă mică”, a spus Raagulan Pathy, șeful întreprinderii Asia Pacific la Zoom, care intenționează să angajeze sute de ingineri.

„Matematica simplă a acestui lucru înseamnă că, la un moment dat, veți rămâne fără talente”, a spus Pathy, adăugând că programul Singapore pentru alocarea vizelor pentru lucrătorii străini a fost pragmatic.

Deocamdată, criza forței de muncă nu pare să amâne pe nimeni. Comitetul pentru dezvoltare economică (EDB) atrage un interes sănătos din partea companiilor tehnologice globale dornice să extindă operațiunile, a spus acesta.

„Încercăm în permanență să ne asigurăm că, companiile care s-au instalat aici au acces la o forță de muncă puternică din Singapore, completată de o forță de muncă străină diversă”, a declarat directorul general Chng Kai Fong.

Comitetul pentru dezvoltare economică are diverse programe pentru reducerea deficitului de competențe, inclusiv unul care ajută companiile de tehnologie să aducă talente din străinătate și o nouă viză de lucru pentru directorii de tehnologie de vârf.

Viza de lucru, lansată luna aceasta, a determinat numeroase anchete, au spus recrutorii. Dar este limitat la 500 de participanți și are criterii stricte.

Companiile găsesc modalități de a face față. Platforma de recompense pentru cumpărături ShopBack recurge la realocarea volumului de muncă către inginerii existenți pentru a răspunde noilor cerințe.

Echipa de ingineri a 250 de firme a companiei Fintech Nium se află în India. Echipa sa de 13 manageri de produse este dublată în Singapore, a declarat CEO-ul Prajit Nanu.

Economia deschisă a Singapore a fost puternic afectată de pandemie, de companiile aeriene și de turism în special, iar fostul însoțitor de zbor al companiei aeriene Singapore Alloysius Lee este recunoscător că a decis să studieze analiza datelor.

„Mă simt norocos … Am petrecut ultimii ani învățând și acumulând o nouă abilitate”, a spus Lee, în vârstă de 32 de ani.