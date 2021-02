În ciuda întâlnirii republicane „productive”, Joe Biden nu va accepta un proiect de lege COVID-19 redus – Casa Albă

După ce s-a întâlnit luni cu senatorii republicani la Casa Albă, președintele Joe Biden a părut pregătit să avanseze cu planul său de ajutor COVID-19 de 1,9 trilioane de dolari, chiar dacă nu reușește să atragă sprijinul republicanilor.

În timp ce Casa Albă a numit discuția lui Biden cu 10 republicani care au lansat un efort de ajutor redus ca fiind „productiv”, președintele democratic le-a spus senatorilor că planul lor nu a mers suficient de departe.

Biden a declarat grupului „că nu va încetini lucrul la acest răspuns urgent la criză și nu se va mulțumi cu un pachet care nu reușește să îndeplinească promisiunea”, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki.

Republicanii care au participat la reuniune promovează o propunere de ajutor COVID-19 cu aproximativ o treime din ajutorul lui Biden.

Mai devreme, luni, democrații de vârf din Senatul SUA și Camera Reprezentanților au depus o măsură bugetară comună de 1,9 trilioane de dolari, un pas către ocolirea totală a republicanilor cu privire la un nou proiect de lege de eliminare a virusului.

Liderul majorității Senatului, Chuck Schumer, a anunțat planul pentru măsura bugetară pentru anul fiscal 2021 în Senat și Cameră, spunând că va permite Congresului să urmeze rapid un pachet de coronavirus pentru trecerea de către ambele camere.

Măsura ar permite democraților să ocolească un prag de 60 de voturi în Senatul strâns divizat și să adopte legislația coronavirusului cu o majoritate simplă printr-o procedură numită reconciliere.

Ar marca prima dată când democrații din Congres au folosit manevra pentru a-și flexa mușchii legislativi de când au câștigat controlul Senatului în două alegeri de luna trecută în Georgia.

Senatul de 100 de locuri este împărțit 50-50, vicepreședintele Kamala Harris deținând votul de egalitate pentru a da democraților majoritatea.

Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, se așteaptă să se întâlnească marți cu democrații din Senat cu privire la măsura de ajutorare, a declarat departamentul.

Schumer a vorbit înainte de ședința biroului oval, luni seara, între Biden, Harris și cei 10 senatori republicani, care au propus un pachet de ajutor de 618 miliarde de dolari.

Susan Collins, una dintre republicanii care au participat, a declarat că discuția a fost „sinceră și utilă”, dar nu a oferit niciun progres. Ea a spus că părțile vor continua să discute.

Ceea ce „am fost de acord să facem a fost să urmărim și să discutăm mai departe la nivel de personal, între noi și cu președintele și vicepreședintele despre cum putem continua să lucrăm împreună la această problemă foarte importantă”, a spus Collins.

Cu toate acestea, Biden a afirmat grupului că este pregătit să promoveze un proiect de lege cuprinzător cu un vot de partid, a spus Psaki.

Președintele „a reiterat că, deși speră că Planul de salvare poate fi adoptat cu sprijin bipartisan, un pachet de reconciliere este o cale pentru a atinge acest scop”, a spus Psaki.

COVID-19 a luat peste 440.000 de vieți în Statele Unite, cea mai mare parte a oricărei țări, și a costat locurile de muncă la milioane de americani.

Planul republican nu oferă asistență guvernelor de stat și locale, unul dintre elementele pe care un consilier Biden le-a descris drept „obligatorii” pentru democrații din Congres.

Potrivit detaliilor divulgate de parlamentari, propunerea republicană nu ajunge nici la un alt must-have, oferind doar 1.000 de dolari în plăți directe către americani, comparativ cu cei 1.400 de dolari doriți de Biden.

„Nu am văzut multe linii roșii trasate public de democrați în Congres. Cred că vom vedea acele linii roșii dacă Casa Albă are în vedere eliminarea unor lucruri sau întârzierea unor articole „, a spus consilierul, vorbind sub anonimat.

Adoptarea unei noi legislații în materie de ajutor nu va afecta doar americanii și întreprinderile, ci va oferi un test timpuriu al promisiunii lui Biden de a lucra pentru a elimina diviziunea partizană din Washington.

Zece voturi republicane, combinate cu susținerea a 50 de democrați și independenți, ar fi suficiente pentru a muta rapid legislația bipartizană prin Senat. Exista puțină cooperare între cele două părți cu privire la legislația majoră din Congres sub conducerea fostului președinte republican Donald Trump.

Senatorul Pat Toomey, care nu susține propunerea de compromis oferită de colegii republicani, a declarat într-o notă că guvernul trebuie să se concentreze pe distribuția vaccinurilor în acest moment al pandemiei, mai degrabă decât pe stimulentul economic.

„Odată ce am făcut progrese semnificative în acest scop, atunci Congresul poate revedea ce părți ale economiei necesită în continuare asistență”, a spus Toomey.