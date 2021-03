Te grăbești la bitcoin? Nu atât de repede, spun deținătorii de casete corporative

Când Tesla lui Elon Musk a devenit cel mai mare nume care a dezvăluit că a adăugat bitcoin la casetele sale luna trecută, mulți experți s-au grăbit să apeleze la o grabă corporativă spre criptomoneda în plină expansiune.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca în curând să existe o taxă criptografică concertată, spun mulți directori financiari și contabili care sunt dispuși să riște bilanțurile și reputația asupra unui activ extrem de volatil și imprevizibil care confundă convenția.

„Când mi-am făcut examenele de trezorerie, lucrul care ni s-a spus ca obiectiv principal este să garantăm securitatea și lichiditatea bilanțului”, a declarat Graham Robinson, partener în impozite internaționale și trezorerie la PwC și consilier al Asociației Regionale pentru Societăți Trezorieri.

„Aceasta este problema fundamentală a bitcoinului, dacă acestea sunt obiectivele pentru trezorieri, atunci când le spargeți le-ar putea pune probleme”.

Pariul bitcoin de 1,5 miliarde de dolari al Tesla Inc s-a alăturat firmei de software de afaceri MicroStrategy Inc și companiei de plăți a șefului Twitter Jack Dorsey Square Inc în schimbul unor rezerve tradiționale de numerar pentru moneda digitală.

Susținătorii criptomonedei o văd ca o acoperire împotriva inflației într-un moment de stimul guvernamental fără precedent, o scădere a dolarului și rate ale dobânzii record, care fac active atractive cu randament ridicat greu de găsit.

Deși mișcările au determinat mai multe discuții în sala de consiliu, durerile de cap de la volatilitatea bitcoin la contabilizarea și stocarea acestuia sunt de natură să împiedice un val mare de companii care dețin sume mari pe bilanțuri pe termen scurt, potrivit a peste o duzină de ofițeri financiari, consiliul de administrație membri și contabili intervievați de Reuters.

„Va fi nevoie de mai mult decât o mică mână de companii perturbatoare care investesc în bitcoin pentru a avea impact asupra narațiunii în sălile de consiliu”, a spus Raul Fernandez, un antreprenor și investitor care face parte din comitetul de audit al consiliului de administrație al chipmaker Broadcom Inc, precum și al altor companii.

O problemă ar putea sta în diavolul detaliilor contabile într-o industrie a contabilității care, la fel ca multe altele, face încă bilanțul naturii criptomonedelor.

Comitetul pentru standarde de contabilitate financiară, care stabilește standarde de contabilitate pentru corporațiile din SUA, nu are îndrumări specifice contabilității criptomonedelor. Cu toate acestea, în concordanță cu discuțiile dintre un organism comercial separat din SUA, companiile aplică îndrumările FASB existente privind contabilitatea „activelor necorporale”, care includ de obicei proprietatea intelectuală, recunoașterea mărcii sau fondul comercial.

Conform acestor reguli, companiile, altele decât firmele de investiții sau brokerii-dealeri, nu pot înregistra câștiguri din valoarea deținerilor în cazul în care crește prețul bitcoin – ci trebuie să își noteze investiția ca o reducere a deprecierii dacă aceasta scade.

Mai mult, odată ce o companie își notează participațiile, nu poate înregistra câștigurile ulterioare până nu vinde.

În schimb, companiile reflectă periodic impactul fluctuațiilor în monedele tradiționale, în situațiile lor financiare.

FASB nu are planuri imediate de a-și revizui tratamentul asupra bitcoinului, deoarece problema afectează puțini dintre constituenții săi, potrivit unei surse familiare cu această chestiune.

„Nu cred că este cea mai bună contabilitate de până acum”, a spus Robert Hertz, fost președinte al FASB. „Sper că, în cazul în care mai multe companii obișnuite intră în bitcoin, consiliul de standarde contabile poate revizita tratamentul contabil.”

În afara Statelor Unite, criptomonedele sunt de obicei tratate și ca active necorporale. Dar, spre deosebire de îndrumările prevăzute de regulile FASB, reducerile pot fi inversate în anii următori. În anumite cazuri, companiile pot înregistra bitcoin la valoarea de piață.

Susținătorii criptomonedelor, totuși, afirmă că rațiunea pentru companiile de a cumpăra bitcoin este clară, nu în ultimul rând declinul dolarului – moneda de rezervă dominantă – care a scăzut cu aproximativ 4,5% față de un coș de valute majore în ultimul an.

„Valoarea dolarului în timp devine din ce în ce mai slabă”, a spus Dave Sackett, director financiar al ULVAC Technologies Inc, filiala SUA a unui producător japonez de echipamente de vid și un investitor activ în criptomonede.

„Bitcoin întoarce scenariul la asta.”

Sackett a propus directorii ULVAC să investească în bitcoin în aprilie anul trecut, sugerând că vor risca și apoi vor încasa cu potențiale câștiguri. Au transmis oportunitatea, a spus el.

Alte potențiale dureri de cap pentru directori includ întrebări cu privire la modul în care o companie poate deține în siguranță o criptomonedă și cât de mult ar trebui să dezvăluie acționarilor cu privire la măsurile de siguranță, a spus Tim Davis, principal în practica de consultanță financiară și de risc la Deloitte & Touche, care consiliază firmele cu privire la ținând cripto în bilanțurile lor.

Furtures-urile de profil din schimburi au evidențiat probleme legate de stocarea în siguranță a activelor digitale. Pierderea parolelor pentru portofelele digitale este, de asemenea, un risc. Stocarea offline sau „la rece” este văzută pe scară largă ca fiind cea mai bună apărare împotriva hackerilor, dar există puține standarde de reglementare, dacă există.

„Îl păstrezi singur?” A spus Davis. „Aveți un schimb de custodie? Cât de mult doriți să aveți într-un portofel fierbinte față de un portofel rece? ”

În cele din urmă, au adăugat experții, expansiunea în bitcoin de către companii fără legături existente cu piața criptomonedelor poate depinde de disponibilitatea directorilor financiari de a-și asuma riscuri.

„Consensul general dintre trezorieri este că foarte puțini dintre ei vor urma inițial această tendință”, a spus Naresh Aggarwal la Asociația Regatului Unit pentru Trezorieri Corporativi.

„În calitate de trezorier, dacă am dreptate și prețul se dublează, compania își poate vinde participația și poate obține profit. Deși compania ar putea valora mai mult, nu se va reflecta în compensația mea ”, a adăugat el.

„Dar dacă prețul scade, sunt destul de încrezător că voi fi concediat. De ce să mă deranjez să-mi pun gâtul pe linie? ”