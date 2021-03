Anul Wall Street de suișuri și coborâșuri

Amețeala de pe Wall Street din ultimele săptămâni contrastează puternic cu panica pandemică de acum un an.

Acțiunile americane vor marca marți aniversarea de un an a pieței scăzută, pe măsură ce răspândirea COVID-19 și blocajele guvernamentale au început să zdrobească activitatea economică, înainte ca stimulentele masive ale guvernului și ale băncii centrale, plus dezvoltarea vaccinurilor să alimenteze o revenire, chiar dacă este inegală.

Pe măsură ce optimismul investitorilor a crescut, acțiunile au început să se recupereze după vânzarea care a pus capăt unei piețe haotice de 11 ani, cea mai lungă din istorie.

S&P 500 a coborât la 2237,40 pe 23 martie și a depășit vârful pieței bursiere din 19 februarie 2020 pe 18 august, când indicele a încheiat sesiunea la 3389,78. Cea mai mare valoare a marcat sfârșitul celei mai scurte piețe din toate timpurile și a confirmat că pe 23 martie a fost dezlănțuit un nou taur.

Blocările inițiale au afectat cel mai greu sectoarele de servicii orientate către clienți, întrucât mandatele de distanțare socială pentru a limita restaurantele afectate de COVID și au lovit industria călătoriilor și a timpului liber.

Locurile de muncă din aceste sectoare – de obicei la capătul inferior al scalei salariale – s-au evaporat peste noapte și, pe măsură ce noile infecții cu coronavirus au crescut și s-au diminuat, aceste locuri de muncă au întârziat să se întoarcă.

Dimpotrivă, oprirea a determinat trecerea cererii consumatorilor de la servicii la bunuri, sporind reziliența fabricilor din SUA și determinând restabilirea locurilor de muncă de producție care au depășit întregul.

Împreună cu stimulentul oferit de Rezerva Federală SUA și guvern, stocurile și-au dat drumul în jos, datorită începerii lansării vaccinurilor și optimismului că redeschiderile economice erau posibile.

Dar companiile care au atras atenția la începutul pandemiei, așa-numitele piese de tip „stai acasă”, precum Amazon, Zoom Media și Teladoc, au văzut că averile lor încep să se transforme în ultimele etape ale anului 2020, cu sectoare ciclice precum energia, materialele și stocurile cu capacitate mică, aduc mai multe beneficii.

Pe măsură ce a început să crească optimismul cu privire la redeschideri, a crescut și apetitul investitorilor pentru acțiuni care în mod tradițional se descurcă bine, pe măsură ce o economie se recuperează dintr-o recesiune. Multe dintre aceste acțiuni se încadrează într-un profil „valoric”, deoarece au fost în mare parte ignorate pentru denumiri mai mari de „creștere” în sectoare precum tehnologia și serviciile de comunicații.

Această modificare a tonului a ajutat la valorificarea acțiunilor de a închide ceea ce fusese un decalaj în creștere față de depășirea performanței stocurilor de creștere în ultimii ani.

Incertitudinea cu privire la prognosticul de recuperare pe termen mediu sau lung a văzut mai multe pivoturi între șederea acasă și redeschiderea pieselor de teatru.

De exemplu, piața acțiunilor a privit dincolo de condițiile actuale sumbre și spre o recuperare așteptată a călătoriilor aeriene comerciale, care poate fi văzută prin compararea datelor privind traficul aerian cu stocurile companiilor aeriene. Investitorii văd în mod clar că sectorul afectate efectuează zboruri, în pofida numărului de pasageri redus, prin amabilitatea Administrației pentru siguranța transporturilor (TSA).Piața imobiliară a fost steaua redresării economice a SUA, revenind dincolo de nivelurile pre-pandemice, deoarece vânătoarea unei densități mai scăzute a populației și a spațiului de birouri la domiciliu, alături de ratele ipotecare scăzute din punct de vedere istoric, a cerut creșterea cererii, creșterea prețurilor locuințelor și oferirea de case pe piață până la minimele istorice.

De asemenea, stocurile de locuințe au depășit cu ușurință piața mai largă de la nivelul său inferior. Un an mai târziu, indicele Philadelphia SE Housing a crescut cu aproape 150%, aproape dublu față de avansul S&P 500 în aceeași perioadă de timp.

Punctul forte al sectorului este, de asemenea, o amintire a celui care a suferit cea mai gravă criză economică de după Marea Depresiune, întrucât americanii cu venituri mai mici închiriază de obicei și sunt mai puțin susceptibili să fie potențiali cumpărători de case.

Acțiunile au beneficiat, de asemenea, de ceea ce a fost denumit „TINA” sau „nu există nicio alternativă”, deoarece politica monetară ușoară a Fed a menținut randamentele dobânzilor la obligațiunile trezoreriei din punct de vedere istoric scăzute, ceea ce a determinat, de asemenea, ratele creditelor ipotecare la nivelul lor cel mai scăzut vreodată. Randamentul la nota de referință de 10 ani a Trezoreriei SUA a fost mai mic decât randamentul dividendului pentru S&P 500 de ceva timp.

Dar acest lucru s-a schimbat în ultimele săptămâni, deoarece așteptările pentru o economie care se îmbunătățește rapid au ridicat, de asemenea, îngrijorarea inflației, afectând eventual atractivitatea acțiunilor în cazul în care randamentele continuă să crească.

Creșterea rapidă a ratelor din ultima lună a cântărit și denumirile de creștere bogate, întrucât ratele dobânzii ar putea îngreuna veniturile viitoare. Acest lucru a influențat Nasdaq, care include nume de creștere cu mega-cap, cum ar fi Apple și Alphabet și Microsoft.