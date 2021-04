DMX, rapper și actor american, moare la vârsta de 50 de ani în urma unui infarct

Rapperul și actorul american DMX a murit la vârsta de 50 de ani, la cinci zile după ce a suferit un infarct. Interpretul fusese plasat pe suportul de viață.

Într-o declarație, familia sa a spus că a fost „un războinic care a luptat până la capăt”.

„Muzica lui Earl a inspirat nenumărați fani din întreaga lume, iar moștenirea sa iconică va trăi pentru totdeauna.”

Rapperul DMX a fost una dintre cele mai de succes vedete ale Americii de la sfârșitul anilor 1990 și 2000, ale cărui realizări i-au adus un loc în istoria muzicii când a devenit primul artist care și-a văzut primele cinci albume ajungând pe locul 1 în topurile Billboard.

DMX, alias Dark Man X, a fost un interpret de top în hip-hop care a colaborat cu artiști precum JAY-Z, Ja Rule și LL Cool J.

DMX s-a născut Earl Simmons la 18 decembrie 1970 și a crescut în Mount Vernon, New York. Copilăria sa tulburată și abuzivă l-a găsit trăind în casele de copii și implicându-se în violență și infracțiuni, ceea ce a dus la mai multe întâlniri cu poliția și la prima arestare la vârsta de 15 ani. A executat pedepse cu închisoarea sub acuzații de cruzime a animalelor, conducere nesăbuită, posesie de droguri și deținere de arme. Aceste experiențe au fost exprimate ulterior în versurile sale torturate și sincere despre viața ghetoului.

El și-a luat apelativul de la numele unei mașini de tobe utilizate în piesele rap.

Cântecele artistului de top au inclus Party Up (Up in Here) și X Gon ‘Give It To Ya.

De asemenea, a jucat în filmele de acțiune Romeo Must Die, cu Jet Li și Aaliyah în 2000, și Exit Wounds, cu Steven Seagal în 2001, care au devenit hit-uri la box office în ciuda recenziilor slabe. Au fost urmate de o reuniune cu Li în Cradle 2 The Grave din 2003.

În recenzia sa despre Cradle 2 the Grave, Scott Brown de la Entertainment Weekly a spus despre DMX: „El nu este ceea ce ați numi un actor bun – nu este nici măcar ceea ce ați numi un actor – dar … își modelează prezența cu adevărat atrăgătoare, pe ecran. ”

Într-un interviu din 2020 cu colegul său rapper și activist Talib Kweli pe podcast-ul Partidului Popular, DMX a povestit cum dependența sa de crack a început la 14 ani, când un mentor muzical în vârstă de 30 de ani i-a oferit o țigară de marijuana care fusese dantelată cu crack (cocaină). „Am aflat mai târziu că a amestecat țigara de marijuana cu crack. De ce i-ai face asta unui copil? Avea 30 de ani și știa că am privit spre el. De ce ai face asta cuiva care se uită la tine cu admirație?”

Potrivit familiei sale, DMX a murit vineri la White Plains Hospital din White Plains, New York.

„Și-a iubit familia din toată inima și prețuim timpul petrecut cu el”, a continuat declarația lor.

„Apreciem toată dragostea și sprijinul din acest moment incredibil de dificil.

„Vă rugăm să ne respectați intimitatea, întrucât ne întristează pierderea fratelui nostru, a tatălui, a unchiului și a omului pe care lumea îl cunoștea drept DMX”.