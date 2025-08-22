Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se deplasează în Italia, după ce autoritățile locale au anunțat fenomene meteo extreme și inundații în mai multe regiuni. Situația este deosebit de periculoasă în zonele rurale și în apropierea cursurilor de apă, unde infrastructura a fost deja afectată de dezastre similare în anii trecuți.

Alertă MAE pentru românii care merg în Italia! Regiunile vizate

Potrivit autorităților italiene, până pe 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana și Marche vor fi lovite de ploi abundente și viituri. În Toscana, riscul este ridicat în provincia Livorno, în special între Cecina și Piombino, pe Insula Elba, dar și în zonele Pisa și Grosseto.

În Emilia-Romagna a fost emis cod portocaliu pentru provinciile Bologna, Parma, Modena, Ravenna, Rimini și altele, iar în Marche, avertizările vizează zonele Ancona, Macerata, Fermo și Ascoli. Cele mai grave manifestări au fost semnalate în provincia Pesaro Urbino.

Cod portocaliu și măsuri de urgență

Meteorologii au instituit cod portocaliu de vreme severă, iar primăriile au activat planurile de urgență. Autoritățile locale recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să respecte instrucțiunile transmise de Protecția Civilă. În plus, toate evenimentele programate în aer liber au fost suspendate pentru a preveni incidentele.

„Impactul poate deveni deosebit de grav în zonele rurale şi în apropierea cursurilor de apă, unde infrastructura a suferit daune semnificative la inundaţiile majore din anii precedenţi”, avertizează MAE.

Recomandări pentru românii aflați în Italia

Românii sunt sfătuiți să urmărească în permanență informațiile oficiale publicate pe site-ul www.protezionecivile.gov.it și să fie prudenți în zonele cu risc de inundații sau alunecări de teren.

Pentru asistență consulară, pot apela +39 051 5872120 sau +39 051 5872209, apelurile fiind direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. În situații de urgență, este disponibil numărul +39 324 803 5171 al Consulatului General al României la Bologna.