Mașinile vechi, taxate mai mult. Cum se calculează noul impozit auto. Guvernul pregătește o schimbare majoră în sistemul de impozitare auto, care va lovi în special proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare. Începând cu 2026, impozitele pentru aceste vehicule ar putea crește considerabil, în urma introducerii unui criteriu suplimentar – nivelul de emisii. Măsura, discutată sub presiunea Comisiei Europene, urmărește reducerea poluării și modernizarea parcului auto național.

Autoritățile analizează aplicarea principiului „poluatorul plătește”, ceea ce ar însemna o dublare sau chiar triplare a impozitelor pentru vehiculele care poluează mai mult. În prezent, impozitul auto se calculează simplu: 10 lei pentru fiecare 200 cm³ de cilindree. De exemplu, un autoturism cu motor între 1.400 și 1.600 cm³ plătește aproximativ 80 de lei pe an. Dacă noua regulă intră în vigoare, același model, dar cu normă Euro 3, ar putea ajunge la peste 130 de lei anual. Cu cât mașina este mai veche și are emisii mai mari, cu atât creșterea de impozit va fi mai accentuată.

Peste 3 milioane de mașini, direct afectate

Datele oficiale arată că România are circa 9 milioane de autoturisme în circulație, dintre care peste 3 milioane au norme Euro 4 și o vechime de până la 19 ani. Acestea vor resimți cel mai mult efectele noii metode de calcul. În ciuda programelor Rabla, multe astfel de vehicule sunt încă folosite datorită prețului mic de achiziție și lipsei unor opțiuni accesibile pentru înlocuire. Noua taxare ar putea forța proprietarii fie să plătească impozite mai mari, fie să renunțe la mașinile vechi.

Impact economic și ecologic

Guvernul mizează pe un dublu efect: reducerea poluării și creșterea veniturilor la bugetul de stat. În plan ecologic, măsura ar putea contribui la îmbunătățirea calității aerului, în special în marile orașe, unde traficul auto este principalul factor de poluare. În plan economic, majorarea impozitelor ar putea accelera procesul de înnoire a parcului auto, dar ar putea pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor cu venituri reduse, dependente de vehicule vechi pentru transportul zilnic, potrivit digi24.