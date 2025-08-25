Soarele, descifrat de inteligența artificială. IBM și NASA anunț de ultimă oră!

Soarele, descifrat de inteligența artificială. Cele mai dificile mistere ale Soarelui ar putea fi în sfârșit înțelese datorită inteligenței artificiale. Pe 20 august, IBM și NASA au anunțat lansarea modelului „Surya”, un instrument AI de ultimă generație creat pentru studiul activității solare. Bazat pe volume uriașe de date, Surya promite să îmbunătățească semnificativ predicțiile privind erupțiile solare – acele explozii de radiații care pun în pericol atât astronauții din spațiu, cât și rețelele de comunicații de pe Pământ.

Soarele, descifrat de inteligența artificială. Cum funcționează „Surya”: un dublu digital al Soarelui

Modelul a fost antrenat cu nouă ani de observații realizate de Solar Dynamics Observatory (SDO), satelitul NASA care monitorizează Soarele din 2010 și surprinde imagini la fiecare 12 secunde, pe diferite lungimi de undă. Aceste date oferă informații despre temperaturile straturilor solare și câmpurile magnetice ale stelei – elemente esențiale pentru a înțelege energia solară și impactul acesteia asupra Pământului.

IBM a explicat că Surya funcționează ca un dublu digital al Soarelui, o replică virtuală care se actualizează constant și care poate fi analizată mult mai eficient. Arhitectura AI integrează un transformator de viziune pe termen lung, capabil să proceseze imagini complexe de înaltă rezoluție și să identifice corelații fine între date. În plus, mecanismul de „gating spectral” optimizează performanța și reduce cu 5% consumul de memorie, eliminând zgomotul inutil din informații.

Predicții mai rapide și mai precise decât modelele clasice

Un avantaj major al lui Surya este că poate învăța direct din date brute, fără a necesita etichetări laborioase. Testele au arătat că modelul se adaptează cu ușurință la integrarea datelor provenite de la alte misiuni, precum Parker Solar Probe și SOHO, și poate oferi rezultate fiabile într-un timp mult mai scurt.

De exemplu, în timp ce metodele tradiționale pot prezice o erupție solară cu cel mult o oră înainte, Surya reușește să ofere avertizări cu două ore în avans și o creștere de 16% a preciziei predicțiilor. „Surya a oferit o anticipare de două ore folosind informații vizuale. Se consideră că modelul este primul care oferă o avertizare de acest tip”, a transmis IBM.

Impactul pentru Pământ și adaptabilitatea modelului

Riscurile generate de activitatea solară nu pot fi ignorate. O furtună majoră ar putea afecta telecomunicațiile, navigația GPS, sateliții, internetul și chiar rețelele electrice globale. Tocmai de aceea, NASA subliniază că utilitatea lui Surya nu se limitează doar la heliophysică. „Prin dezvoltarea unui model de bază antrenat pe datele heliophysice ale NASA, facilităm analiza complexității comportamentului Soarelui cu o viteză și o precizie fără precedent”, a explicat Kevin Murphy, director pentru știința datelor la NASA.

Andrés Muñoz-Jaramillo, fizician solar implicat în proiect, a punctat obiectivul central al acestuia: creșterea timpului de anticipare. „Vrem să oferim Pământului cel mai lung timp de anticipare posibil. Speranța noastră este că modelul a învățat toate procesele critice din spatele evoluției stelei noastre în timp, astfel încât să putem extrage informații acționabile.”

În plus, Surya ar putea fi adaptat și pentru alte domenii, de la studii planetare la observații ale Pământului, demonstrând potențialul uriaș al AI-ului în știință și securitate globală.