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Accident în luna de miere la Căsătoriți pe Nevăzute: un mire s-a ales cu o rană sângeroasă

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Accident în luna de miere la Căsătoriți pe Nevăzute: un mire s-a ales cu o rană sângeroasă

Luna de miere a unui cuplu din show-ul „Căsătoriți la Prima Vedere Australia” a luat o turnură dramatică. Mirele David a suferit o căzătură puternică și s-a ales cu o rană adâncă și sângeroasă la picior, având nevoie de îngrijiri medicale.

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Incidentul a avut loc în timpul filmărilor pentru cel de-al 13-lea sezon al emisiunii, în timp ce David și soția sa, Alissa, se relaxau. Potrivit Thesun, totul s-a petrecut într-o saună, când s-a auzit o bufnitură puternică, iar echipa de producție a intervenit de urgență pentru a vedea ce s-a întâmplat.

„Am alunecat și am căzut pe genunchiul stâng”

Imediat după accident, fostul rapper a fost surprins stând pe un scaun, cu piciorul ridicat, în timp ce Alissa îi bandaja rana adâncă. David a explicat direct către cameră cum s-a produs totul. „Am alunecat, nu mi-am putut găsi echilibrul și am aterizat pe genunchiul stâng”, a dezvăluit el.

Bărbatul a avut noroc că soția sa este asistentă medicală și a putut să intervină prompt. „Dar sunt atât de norocos că soția mea este asistentă, a sărit imediat și m-a pansat”, a adăugat David. Gestul Alissei l-a făcut să o vadă într-o lumină complet nouă.

O nouă perspectivă asupra soției sale

Accidentul nefericit a schimbat percepția lui David asupra partenerei sale, după un început de relație plin de tensiuni. El a mărturisit că a descoperit o altă latură a personalității ei. „Am văzut cu siguranță o latură complet diferită a Alissei, la o adică, îi pasă profund și chiar crede ceea ce spune când afirmă că va fi alături de mine la bine și la greu”, a spus mirele.

Alissa l-a ținut de mână și l-a asigurat: „Suntem împreună în asta”. Într-un interviu separat, ea a confirmat că va avea grijă de soțul ei. „Să-l văd pe David rănindu-se astăzi a fost cu adevărat groaznic. David trebuie doar să se odihnească în următoarele zile și mă voi asigura de asta”, a explicat ea.

Un început tensionat la altar

Relația celor doi a avut un start dificil încă de la altar. Alissa l-a șocat pe David când i-a spus că nu se poate căsători cu el. „Îmi pare foarte, foarte rău. Nu cred că mă pot căsători cu tine”, i-a spus ea. David, vizibil surprins, a răspuns: „Înțeleg perfect”, adăugând că este „complet de înțeles”.

Mireasa a dezvăluit apoi că totul era o glumă, dar cu o condiție fermă. „Nu până când nu te așezi într-un genunchi și mă ceri mai întâi de soție”, a continuat ea. David a răsuflat ușurat, spunând: „M-a păcălit bine”.

Confruntarea de 15 minute care aproape a anulat nunta

Momentul nu s-a încheiat însă aici. David a ezitat, spunând că va îngenunchea „în cele din urmă”, dar Alissa a fost de neclintit. Ea a afirmat că „nu s-ar” căsători cu el până nu îi îndeplinește dorința și a refuzat să continue ceremonia timp de 15 minute.

„Asta am nevoie de la tine”, a insistat ea. David a replicat: „o vom rezolva mai târziu, nu-mi dau seama dacă ești serioasă”. Dar Alissa și-a susținut punctul de vedere: „Chiar, chiar am nevoie să faci asta pentru mine. Acesta este visul meu”. Ea a adăugat ulterior, într-un interviu, că „el de fapt nu vrea să se așeze într-un genunchi”.

David a considerat că este „prea târziu” pentru o cerere în căsătorie, fiind deja la altar. Într-un testimonial, el a fost categoric: „În niciun caz, nu voi îngenunchea”, mărturisind că s-a gândit chiar să plece. În final, a cedat presiunii după ce a văzut că familia Alissei părea să creadă că ea „avea nevoie” de acest gest. Momentul a creat o stare de stânjeneală intensă înainte ca cei doi să se căsătorească oficial.

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