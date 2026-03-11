Alan Shearer îl atacă pe Anthony Gordon: ‘Ar fi trebuit să joace și bolnav cu Barcelona’

Legenda clubului Newcastle, Alan Shearer, l-a criticat dur pe atacantul Anthony Gordon pentru decizia de a începe pe banca de rezerve meciul crucial cu Barcelona din optimile Ligii Campionilor, din cauza unei stări de rău. Gordon, unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, a fost considerat apt doar pentru câteva minute, o hotărâre care l-a înfuriat pe fostul mare fotbalist.

Deși s-a antrenat în dimineața partidei, talismanul „coțofenelor” nu a fost inclus în primul unsprezece de către antrenorul Eddie Howe. Potrivit Thesun, Shearer, în vârstă de 55 de ani, care a activat ca analist pentru Amazon Prime în timpul meciului, nu a fost de acord cu atitudinea jucătorului, mai ales că Gordon are 10 goluri marcate în competiție, fiind depășit doar de Kylian Mbappe.

„Ar fi nevoie de ceva extraordinar să mă țină departe de acest meci”

Alan Shearer și-a exprimat fără rețineri frustrarea față de decizia lui Gordon, considerând că miza partidei ar fi trebuit să primeze în fața unei simple indispoziții. Fostul atacant a subliniat importanța meciului pentru calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

„Poate sunt de modă veche, dar dacă ești suficient de apt pentru a te antrena dimineața, și știu că nu se simte bine, dar acesta este Barcelona la Newcastle pentru un loc în sferturile de finală ale Ligii Campionilor”, a declarat Shearer. Acesta a continuat pe un ton vehement: „Ar fi nevoie de ceva extraordinar pentru a mă ține departe de acest meci în seara asta.”

Legenda lui Newcastle a criticat și strategia de a-l folosi pe Gordon doar pe finalul partidei. „Și apoi să vii și să spui ‘poate pot să vă ofer o jumătate de oră la final’, nu știu, dă-ne o jumătate de oră la început și dacă te simți bine, ajungi până la pauză. Cu viteza și forma sa în Liga Campionilor, va fi o mare pierdere, așa că asta mă surprinde foarte mult”, a conchis Shearer.

Egal dramatic pe St James’ Park

Absența lui Gordon din atacul titular s-a simțit, Newcastle ratând mai multe ocazii importante de a prelua conducerea. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a intrat pe teren în minutul 67, înlocuindu-l pe William Osula. Spre finalul meciului, gazdele păreau că au dat lovitura când Harvey Barnes a marcat din centrarea lui Jacob Murphy, declanșând o bucurie imensă pe stadion.

Totuși, Lamine Yamal a spulberat visul fanilor lui Newcastle, egalând dintr-un penalty acordat după un fault comis de Malick Thiaw asupra lui Dani Olmo. Meciul s-a încheiat 1-1, iar echipa lui Eddie Howe are acum o misiune extrem de dificilă în retur.

Misiune istorică pe Nou Camp

Pentru a se califica, Newcastle va trebui să obțină o victorie pe terenul Barcelonei, o performanță pe care clubul englez nu a reușit-o niciodată în istoria sa în Liga Campionilor. Până la returul programat miercurea viitoare, Newcastle va juca sâmbătă în Premier League împotriva lui Chelsea, iar după confruntarea din Spania va urma derby-ul cu Sunderland.