Anunțul englezilor despre Radu Drăgușin: Rezervă cu Atletico, după o ofertă de 50 de milioane €

Radu Drăgușin ar urma să fie doar rezervă pentru Tottenham în meciul crucial cu Atletico Madrid din optimile UEFA Champions League. Fundașul român, inclus recent pe lista UEFA pentru fazele eliminatorii, nu este văzut titular de antrenorul Igor Tudor pentru duelul de pe Wanda Metropolitano.

Deși a fost titular în patru din ultimele șase partide, Drăgușin va începe de pe bancă în prima manșă contra spaniolilor. Potrivit presei engleze, citată de Fanatik, tehnicianul croat va miza pe un trio defensiv format din Cristian Romero, Kevin Danso și Micky van de Ven, lăsându-l pe internaționalul român ca soluție de avarie.

De ce stă Drăgușin pe bancă în Champions League

Decizia lui Igor Tudor este influențată de revenirea în lot a argentinianului Cristian Romero. Acesta a fost indisponibil timp de o lună, după ce a fost suspendat patru meciuri în campionat ca urmare a unui cartonaș roșu primit în meciul cu Manchester United. Astfel, cu Romero apt de joc, antrenorul preferă experiența acestuia în centrul apărării.

Radu Drăgușin nu a putut evolua în faza grupelor competiției, deoarece nu fusese inclus pe lista inițială. El era încă indisponibil din cauza unei accidentări suferite în ianuarie 2025. Clubul londonez l-a adăugat pe listă abia la începutul fazelor eliminatorii, însă debutul său ca titular în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa pare să mai aibă de așteptat. Fundașul român a ratat și meciul anterior din campionat, pierdut de Tottenham cu 1-3 în fața lui Crystal Palace.

Conform tottenhamhotspurnews.com, acesta ar fi primul 11 al lui Tottenham la Madrid: Vicario – Danso, Romero, van de Ven – Porro, Gallagher, Bissouma, Gray – Simons – Kolo Muani, Solanke.

Prioritatea lui Tottenham: Salvarea de la retrogradare

Situația lui Tottenham în campionatul intern este una extrem de dificilă, echipa fiind aproape de zona retrogradării. Din acest motiv, meciul cu Atletico Madrid nu este considerat o prioritate absolută pentru club, iar presa britanică anticipează o misiune aproape imposibilă pentru echipa lui Tudor.

Jurnaliștii englezi sunt pesimiști în privința șanselor pe care le are echipa londoneză. „Nu pare că seria de înfrângeri a lui Tottenham se va încheia acum. Tudor este deja într-o situație foarte dificilă cu fanii, în special din cauza faptului că retrogradarea din Premier League pare din ce în ce mai aproape. Acest meci nu este o prioritate pentru Spurs, dar echipa trebuie să arate o figură cât mai bună în competiția de top a Europei. Tudor va numi un prim 11 puternic pentru meciul cu Atletico, dar e probabil ca jucătorii să nu aibă calitatea necesară pentru a trece de defensiva dură a adversarilor. Așadar, o victorie cu 2-0 pentru spanioli e rezultatul cel mai probabil, ceea ce ar însemna că Tottenham va avea un munte de urcat în retur”, a notat sursa menționată.

Oferta uriașă refuzată pentru a rămâne la Spurs

În ciuda statutului actual de rezervă, Radu Drăgușin a ales să continue la Tottenham, deși în perioada de transferuri din iarnă a avut pe masă oferte financiare impresionante. Impresarul său, Florin Manea, a dezvăluit că fundașul a primit o propunere fabuloasă de la un alt club.

Oferta consta într-un contract pe o perioadă de 5 ani, cu un salariu anual de 10 milioane de euro. În total, pachetul salarial s-ar fi ridicat la 50 de milioane de euro, însă Drăgușin a decis să refuze propunerea și să lupte pentru un loc de titular în echipa din Premier League.