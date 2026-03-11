Audieri la CSM pentru șefia parchetelor. Planurile lui Florența și Iacobici pentru DIICOT

Audierile pentru funcțiile de conducere din marile parchete continuă la Consiliul Superior al Magistraturii. Miercuri sunt intervievați actualul procuror general, Alex-Florin Florența, și procurorul Gill‑Julien Grigore Iacobici, ambii propuși pentru funcții de procurori-șefi adjuncți ai DIICOT.

Procedura face parte dintr-un proces amplu de selecție pentru conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DIICOT și Direcția Națională Anticorupție. Potrivit publicației Adevărul, interviurile cu magistrații nominalizați de ministrul Justiției, Radu Marinescu, se desfășoară în perioada 11-17 martie în fața Secției pentru procurori a CSM.

Ce propune Alex Florența pentru DIICOT

În cazul lui Alex Florența, ministrul Justiției a invocat experiența profesională solidă, atât în funcții de execuție la DNA, cât și de conducere la Parchetul General și DIICOT. Proiectul său de management vizează transformarea DIICOT într-un actor strategic, capabil să anticipeze evoluțiile fenomenului infracțional. Printre obiectivele sale se numără limitarea delegărilor în funcții și organizarea de concursuri, fidelizarea personalului și corelarea resurselor umane cu infracționalitatea, în special în domeniul traficului de droguri, care a reprezentat peste 75% dintre cauzele soluționate în 2025. Florența mai propune consolidarea echipelor mixte formate din procurori, polițiști și specialiști și o utilizare mai eficientă a măsurilor asigurătorii în cauzele cu componentă patrimonială.

Viziunea lui Iacobici: digitalizare și analize de risc

Nominalizarea procurorului Gill-Julien Grigore Iacobici a fost argumentată de ministrul Justiției prin experiența sa vastă și prin faptul că a identificat corect prioritățile și punctele slabe ale instituției. Proiectul său de management subliniază necesitatea unei planificări riguroase și corelarea obiectivelor DIICOT cu Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2025-2029. Iacobici propune realizarea unor analize de risc la nivel central și teritorial pentru a identifica particularitățile infracționale din fiecare zonă a țării. Alte măsuri includ creșterea gradului de digitalizare și dezvoltarea cooperării cu parchetele tradiționale, mai ales în cazurile de trafic de persoane, trafic de migranți sau proxenetism.

Decizia finală aparține președintelui

Avizul pe care Secția pentru procurori a CSM îl va acorda este consultativ. Decizia finală privind numirea conducerii marilor parchete îi revine președintelui României, Nicușor Dan. Șeful statului a declarat că a făcut o analiză proprie a candidaților. „M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, pentru a înţelege ce părere au unii despre alţii şi cine sunt vârfurile manageriale în această profesie”, a spus Nicușor Dan. Marți, procurorul Codrin‑Horaţiu Miron, propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, a primit aviz favorabil în unanimitate.

Reacții din sfera politică

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a arătat încrezător că șeful statului va accepta propunerile ministrului Justiției. „Eu cred că a fost totuşi un proces transparent, democratic, clar”, a declarat Abrudean. De cealaltă parte, liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu îi cunoaște pe candidați, dar are așteptări clare de la viitoarele conduceri. „Nu-i cunosc. Habar n-am cine sunt cei propuşi pentru funcţiile de conducere la cele trei parchete. Sper doar să fie promovaţi procurori care să facă treabă”, a precizat Grindeanu.

Sursa: Adevarul