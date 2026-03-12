Bodo/Glimt uimește Europa: Victorie cu 3-0 împotriva lui Sporting în Champions League

Echipa norvegiană Bodo/Glimt continuă să producă surprize în Champions League, obținând o victorie categorică, scor 3-0, pe teren propriu împotriva celor de la Sporting Lisabona. Rezultatul din prima manșă a optimilor de finală îi plasează pe nordici în postura de mari favoriți la calificarea în sferturile competiției.

Meciul de miercuri seară a fost decis de golurile marcate de Fet, în minutul 32 din penalty, Blomberg, în minutul 45+1, și Hogh, în minutul 71. Potrivit Fanatik, acest succes a stârnit reacții puternice în presa sportivă de pe întregul continent, care a analizat performanța neașteptată a norvegienilor.

Ce scriu marile publicații europene

Jurnaliștii de la BBC au remarcat că Bodo/Glimt a devenit doar a cincea echipă din afara primelor cinci campionate ale Europei care reușește să lege cinci victorii consecutive în Champions League în acest secol. Britanicii au descris jocul prestat contra portughezilor drept „stelar”.

În Franța, L’Equipe a titrat că „Bodo/Glimt își continuă visul european după ce a dominat-o pe Sporting”. Publicația a notat că victoriile obținute de gruparea norvegiană în cea mai importantă competiție intercluburi nu mai reprezintă o surpriză. În Spania, ziarul Marca a comparat echipa cu un avion lansat la viteză maximă, considerând că nordicii sunt deja ca și calificați în sferturile de finală.

Reacții de la agonie la extaz în Portugalia și Norvegia

Presa sportivă din Portugalia a primit cu greu înfrângerea suferită de Sporting. Jurnaliștii de la A Bola au folosit o metaforă puternică pentru a descrie eșecul campioanei lor, titrând: „Leul, scufundat după ce s-a lovit de iceberg”.

La polul opus, ziarele din Norvegia au celebrat victoria. Publicația Dagbladet a catalogat rezultatul drept „un nou șoc” și a ridicat întrebarea dacă soarta calificării în faza următoare a competiției nu a fost deja decisă încă din meciul tur.

Un parcurs de excepție în Europa

Performanța împotriva lui Sporting nu este un incident izolat pentru Bodo/Glimt. Echipa norvegiană a avut un traseu impresionant în acest sezon de Champions League. S-a calificat în play-off după ce a învins Manchester City pe teren propriu, într-o grupă dificilă. Ulterior, pentru a ajunge în optimi, Bodo/Glimt a trecut de Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, printr-o dublă victorie. Returul cu Sporting se va disputa săptămâna viitoare la Lisabona.