Bolojan confirmă ambasadorului SUA decizia CSAT de a disloca forțe americane

Premierul Ilie Bolojan l-a informat pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii despre decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de a permite dislocarea temporară de forțe și echipamente militare americane în România. Întâlnirea a avut loc miercuri, la Palatul Victoria, în contextul vizitei de prezentare a diplomatului american.

Potrivit unui comunicat al guvernului citat de Digi24, Ilie Bolojan l-a primit pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București, căruia i-a urat succes în mandat. „Bun venit în România și mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România și Statele Unite ale Americii să fie consolidată și să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteți conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, a transmis premierul.

Decizia CSAT, în centrul discuțiilor

Principalul subiect al întrevederii a fost decizia CSAT privind prezența militară americană. Premierul a subliniat că hotărârea reflectă poziția strategică a României și importanța Parteneriatului Strategic cu SUA pentru securitatea națională.

Comunicatul oficial reiterează angajamentul celor două țări în domeniul apărării. „Pentru România, securitatea și apărarea constituie fundația Parteneriatului Strategic dintre țările noastre și lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări și pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, se arată în documentul guvernului.

Prioritățile Guvernului și parteneriatul economic

În cadrul discuțiilor, premierul Bolojan a prezentat și prioritățile actualului guvern. Acestea includ menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil și continuarea reducerii deficitului bugetar pentru a consolida o economie sănătoasă.

Șeful Executivului a insistat pe consolidarea parteneriatului cu SUA nu doar pe componenta de securitate, ci și pe cea economică și investițională. Un obiectiv prioritar este creșterea investițiilor americane în economia românească, iar guvernul promite măsuri pentru un mediu de business mai competitiv și mai atractiv.

O nouă întâlnire, programată pentru aprilie

Cei doi oficiali au convenit să organizeze o nouă întâlnire în cursul lunii aprilie. Aceasta va fi dedicată analizei proiectelor economice comune, cu accent pe oportunitățile de cooperare din domenii precum energia, tehnologiile emergente și mineralele critice.

La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat, alături de premier, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și Luminița Odobescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei.