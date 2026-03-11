Dezastru la Tottenham: 5-2 cu Atletico și a patra înfrângere pentru Igor Tudor

Antrenorul Igor Tudor a recunoscut că „totul merge prost” la Tottenham, după ce echipa sa a fost umilită de Atletico Madrid cu 5-2 în Champions League. Aceasta este a patra înfrângere consecutivă pentru tehnicianul croat, iar presiunea asupra sa a atins un nivel maxim.

Orice speranță pentru o primă victorie sub comanda sa a fost spulberată rapid pe terenul gigantului spaniol. Potrivit Thesun, Atletico a marcat patru goluri în primele 25 de minute, pecetluind soarta partidei și, posibil, a antrenorului.

Un coșmar de 25 de minute

Startul meciului a fost catastrofal pentru londonezi. Greșelile portarului de rezervă Antonin Kinsky și ale fundașului Micky van de Ven au permis gazdelor să preia conducerea. Coșmarul a continuat în minutul 16, când o pasă greșită a lui Kinsky i-a permis lui Julian Alvarez să trimită mingea în poarta goală. Un minut mai târziu, portarul ceh în vârstă de 22 de ani a fost schimbat de Tudor. Însă ghinionul a continuat. Înlocuitorul său, Guglielmo Vicario, a încasat aproape imediat al patrulea gol, marcat de Robin le Normand.

„Ne cerem scuze fanilor”

La finalul partidei, Igor Tudor nu a putut decât să își ceară iertare suporterilor prezenți la Madrid. Golurile marcate de Pedro Porro și Dominic Solanke au mai redus din diferență, dar nu au putut schimba impresia unui dezastru total. „Meci ciudat. Le-am dat trei goluri. Am reînceput bine, dar apoi problemele ne-au ucis. Foarte, foarte ciudat, foarte neobișnuit. Ne-a luat încrederea”, a declarat Tudor pentru TNT Sports.

El a continuat, adresându-se direct suporterilor: „Ne cerem scuze fanilor care au fost aici astăzi, tuturor. Au avut un moment dificil.”

„Totul merge împotriva noastră”

Pe lângă eliminarea iminentă din Champions League, problemele se adună și în campionat. Tottenham se află la doar un punct deasupra zonei retrogradării și nu a mai câștigat un meci în Premier League din decembrie. Mai mult, finalul meciului cu Atletico a adus noi bătăi de cap. Căpitanul Cristian Romero și mijlocașul Joao Palhinha s-au ciocnit cap în cap și ar putea rata meciul de duminică de la Anfield, împotriva lui Liverpool.

„Totul părea că merge prost, plătim pentru fiecare mică greșeală, chiar și situația de la final, cu doi jucători accidentați. Totul merge împotriva noastră”, a adăugat antrenorul croat.

„Acum nu este momentul pentru explicații”

Întrebat despre viitorul său la echipă, Tudor a evitat un răspuns direct, subliniind că trebuie să se concentreze pe muncă. „Trebuie să ajut. Trebuie să continui să muncesc, să nu vorbesc prea mult, să rămân concentrat pe lucrurile pe care le putem face”, a spus el. Tehnicianul a părut depășit de situație: „Este greu de explicat, este prima dată când văd asta în cariera mea de 15 ani, deci ce pot să vă spun?”

În final, a cerut calm și concentrare din partea tuturor. „Concentrarea mea este pe problemă, la fel și a jucătorilor, așa că trebuie să rămânem pozitivi. Nu este vorba despre mine. Trebuie să rămânem calmi și să vorbim mai puțin. Acum nu este momentul să încerc să dau o explicație amplă.”