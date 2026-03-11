Doar 6,3% dintre români mai au un plan să lucreze în străinătate. Germania rămâne în top

Interesul românilor pentru un loc de muncă în afara țării a scăzut drastic, pe fondul unui context internațional tot mai nesigur. Doar 6,3% dintre candidați au un plan concret de a pleca să lucreze în străinătate în 2026, preferând destinații considerate sigure precum Germania și Olanda.

Datele provin dintr-un sondaj recent realizat de platforma eJobs, citat de Agerpres, care arată o tendință clară de reorientare a forței de muncă. „Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în afara ţării, în special acum, când contextul internaţional este tot mai incert. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului şi până acum, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări”, conform studiului. În timp ce 60,1% dintre respondenți au exclus complet plecarea, 21,2% iau în calcul această variantă doar dacă nu găsesc un job satisfăcător în România. O altă categorie, de 12,5%, ar accepta o colaborare cu un angajator străin, dar numai în regim remote, fără a se reloca.

Ce țări preferă românii și care sunt evitate

De la începutul anului, țările care au atras cele mai multe aplicări au fost Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța. Totuși, evenimentele geopolitice recente au modificat clasamentul preferințelor. Conflictul din Orientul Mijlociu a avut un impact direct asupra alegerilor candidaților români.

„Dacă facem însă o disociere între date şi ne uităm strict pe ce s-a întâmplat în piaţă de la 1 martie, de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, vedem o scădere semnificativă în topul destinaţiilor preferate de români pentru Cipru, care coboară de pe poziţia a 6-a pe poziţia a 12-a şi una minoră pentru Emiratele Arabe Unite, de pe poziţia a 7-a pe poziţia a 9-a. Urcă, în schimb, în preferinţele românilor destinaţii precum Spania, Italia ori Grecia, considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic sau, pur şi simplu, centre în care candidaţii se pot integra mai uşor datorită comunităţilor mari de români deja existente acolo”, explică Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

Profilul candidatului care vrea să plece din țară

Studiul conturează și un profil al românului dispus să își caute un viitor profesional în altă țară. Vârsta și experiența joacă un rol important în această decizie. Cei mai deschiși la o astfel de schimbare sunt tinerii cu experiență acumulată.

„Străinătatea continuă să rămână o opţiune luată în calcul în primul rând de către candidaţii din segmentul de vârstă 25 – 35 de ani şi apoi de cei foarte tineri (18 – 24 de ani). Nevoia de stabilitate şi aversiunea la o schimbare atât de mare se resimte tot mai pregnant pe măsură ce avansează în vârstă, astfel încât candidaţii care au peste 45 de ani sunt şi cei care aplică cel mai puţin”, comentează Ana Călugăru. Din punct de vedere al experienței, cei mai activi sunt candidații de nivel mediu (2-5 ani), urmați de cei entry-level (0-2 ani). În ceea ce privește studiile, muncitorii calificați și absolvenții de studii superioare domină topul aplicanților.

Ce domenii sunt la mare căutare

Românii care vizează un job în afara granițelor se orientează spre domenii precum transport/logistică, turism și retail. O surpriză în acest clasament este sectorul asigurărilor, care a depășit în preferințe domenii tradiționale precum serviciile, construcțiile sau agricultura. Pe de altă parte, angajatorii străini rămân interesați de forța de muncă din România. De la începutul anului au fost postate aproape 2.000 de locuri de muncă, majoritatea în Germania, Olanda, Ungaria și Austria. Sectoarele cu cea mai mare cerere sunt construcțiile, sănătatea, industria auto, producția și turismul. Sondajul a fost realizat în luna ianuarie pe un eșantion de 950 de candidați.

Sursa: Digi24