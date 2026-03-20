Fermierii primesc 620 milioane lei pentru subvenționarea motorinei în 2026

Guvernul a dat undă verde unui sprijin masiv pentru agricultori. Vorbim despre 620 de milioane de lei, bani destinați subvenționării motorinei folosite în lucrările agricole pe parcursul anului 2026.

Lumină verde pentru subvenție

Executivul a aprobat joi, în ședința de guvern din 19 martie 2026, actul normativ care asigură continuitatea acestui ajutor de stat. Decizia a fost comunicată oficial de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), care a subliniat scopul măsurii: „În şedinţa de Guvern din data de 19 martie 2026 a fost aprobată o hotărâre pentru completarea HG nr. 1174/2014, asigurând astfel continuitatea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susţinerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare, adaptând nivelul subvenţiei la legislaţia fiscală actuală”.

schema merge mai departe.

Cum se calculează ajutorul

Dar cum se ajunge, pe bune, la banii care intră în contul fermierului? Pentru anul 2026, diferența de acciză care va fi returnată agricultorilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei pentru fiecare litru de motorină.

Subvenția se acordă ca diferență între acciza standard, stabilită de Codul Fiscal la 2.804,29 lei/1.000 litri, și rata redusă special pentru agricultură. Iar această rată redusă a fost fixată la 106,72 lei/1.000 litri (o valoare ce reprezintă conversia în lei a ratei minime de impozitare impuse la nivel european de 21 euro/1.000 litri). Calculul s-a făcut la un curs de schimb de 5,0821 lei pentru 1 euro, cel stabilit la data de 1 octombrie 2025.

Mecanismul de plată și calendarul

Suma totală de 620 de milioane de lei provine integral din bugetul Ministerului Agriculturii pentru anul 2026.

Numai că, atenție, acești bani nu acoperă cheltuielile din 2026. Fondurile sunt, de fapt, destinate efectuării plăților pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 – decembrie 2025.