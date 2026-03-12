Fosta vedetă WWE și-a găsit fratele de 51 de ani dispărut după un accident

Clipe de coșmar pentru fosta vedetă WWE Ashley Urbanski, cunoscută fanilor drept Shotzi Blackheart, după ce fratele ei a dispărut în urma unui accident de mașină. Sportiva a lansat un apel emoționant pe rețelele sociale, iar mobilizarea a dus la găsirea bărbatului, a cărui viață depindea de tratament medical zilnic.

Fratele mai mare al luptătoarei, Dean „Deano” Urbanski, în vârstă de 51 de ani, a fost implicat într-un accident auto în zona Fort Mason din Bay City, Statele Unite. Potrivit The Sun, bărbatul a fost văzut îndepărtându-se de la locul accidentului, dar nu a mai putut fi contactat timp de aproape două zile, declanșând o operațiune de căutare a poliției federale a parcurilor.

Apelul disperat al vedetei WWE

Îngrijorată, Ashley Urbanski a cerut ajutorul fanilor săi pe Instagram pentru a-l găsi. Ea a explicat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere confirmau că fratele ei a părăsit locul faptei pe propriile picioare. „Imaginile de pe camerele de securitate îl arată plecând de la vehicul după aceea”, a scris sportiva. Ea a adăugat că există posibilitatea ca starea lui să fie una precară: „S-ar putea să fie confuz sau dezorientat.”

Urgența era maximă, deoarece Dean Urbanski este dependent de dializă și necesită tratament zilnic. Orice întârziere îi putea pune viața în pericol. Poliția a dat publicității o fotografie cu bărbatul, surprins mergând în parc în jurul orei locale 13:45, după producerea accidentului.

O posibilă explicație medicală pentru dispariție

Shotzi Blackheart a oferit și o posibilă cauză pentru starea de confuzie a fratelui său. Ea crede că Dean ar putea suferi de „Sindromul de dezechilibru post-dializă”, o afecțiune care implică simptome neurologice ce pot apărea uneori ca urmare a tratamentului de dializă. Această condiție medicală poate duce la dezorientare și confuzie, ceea ce ar explica de ce a plecat de la locul accidentului fără a anunța pe nimeni.

Final fericit și mulțumiri pentru fani

După aproape două zile de căutări intense, fratele vedetei a fost găsit și transportat la spital pentru îngrijiri. Vestea a fost confirmată chiar de Shotzi, care a ținut să le mulțumească tuturor celor care s-au implicat și au distribuit mesajul său. „Sprijinul și bunătatea atâtor oameni înseamnă cu adevărat enorm pentru familia noastră”, a transmis ea.

Ashley „Shotzi Blackheart” Urbanski a concurat ultima dată pentru WWE anul trecut, în programul NXT, înainte ca înțelegerea sa să expire. În timpul petrecut în companie, a reușit să câștige titlurile la echipe NXT Women’s Tag Team alături de Ember Moon. În prezent, ea are contract cu promoția Major League Wrestling (MLW).

Sursa: Thesun