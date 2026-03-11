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Igor Tudor, umilit de Atletico Madrid. Tottenham a pierdut cu 5-2 și caută antrenor

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Igor Tudor, umilit de Atletico Madrid. Tottenham a pierdut cu 5-2 și caută antrenor

Antrenorul Igor Tudor este sub o presiune imensă la Tottenham după înfrângerea categorică, scor 5-2, suferită în fața lui Atletico Madrid în Liga Campionilor. Acesta este al patrulea eșec consecutiv pentru tehnicianul croat, care nu a obținut niciun punct de la preluarea băncii tehnice.

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Spurs a avut un început de coșmar în meciul tur din optimile de finală, fiind condusă cu trei goluri în primele 15 minute. Potrivit publicației Metro, situația disperată a echipei londoneze a deschis deja discuțiile despre înlocuitorul lui Tudor, iar casele de pariuri au o listă lungă de candidați.

Un start de coșmar și un portar sacrificat

Meciul de marți seară a fost un dezastru pentru Tottenham încă din start. Portarul Antonin Kinsky a fost direct vinovat la două dintre golurile marcate de Atletico și a fost înlocuit după doar 17 minute cu Guglielmo Vicario. Spaniolii au marcat și al patrulea gol, înainte ca Pedro Porro să reducă din diferență în minutul 26. În repriza a doua, Julian Alvarez a refăcut avantajul de patru goluri al lui Atletico, iar Dominic Solanke a înscris pentru Spurs profitând de o eroare a lui Jan Oblak, stabilind scorul final de 5-2.

Rezultatul înseamnă că Igor Tudor a pierdut toate cele patru meciuri de când l-a înlocuit pe Thomas Frank luna trecută. În Premier League, echipa a suferit înfrângeri cu Arsenal, Fulham și Crystal Palace și se află la doar un punct deasupra zonei retrogradării.

„Managerul e un impostor, să-l dea afară la pauză!”

Reacțiile dure nu au întârziat să apară. Fostul mijlocaș al lui Spurs, Jamie O’Hara, a cerut demiterea imediată a antrenorului croat, într-o intervenție la talkSPORT în timpul pauzei meciului cu Atletico. „Sunt absolut jenat să fiu fan Spurs”, a declarat O’Hara.

Acesta a continuat tirul de critici la adresa clubului și a antrenorului. „Mi-e rușine să fiu afiliat cu acest club de fotbal. Nu este nimic altceva decât o rușine. Managerul este un impostor. Managerul trebuie să plece. Ar trebui să-l dea afară la pauză”, a spus fostul fotbalist. „Este o prestație rușinoasă din partea jucătorilor. Tactica este de neconceput. Să te așezi în 3-4-3 împotriva lui Atletico Madrid este jenant. Nu putem juca în acea formație. A spus că e vorba de experimente, nu poți experimenta în Liga Campionilor jucând 3-4-3 și să-l alegi pe Kinsky.”

Pochettino, favorit să-l înlocuiască pe Tudor

Casele de pariuri îl văd deja pe Mauricio Pochettino drept principalul favorit pentru a prelua banca tehnică a lui Tottenham. Fostul antrenor al echipei, care a fost prezent pe stadion la meciul cu Atletico, are o cotă de 3/1 la BetVictor. Pe lista candidaților se află și Roberto De Zerbi, liber de contract după plecarea de la Marseille, cotat la 4/1, la egalitate cu fostul atacant al lui Spurs, Robbie Keane, care o antrenează în prezent pe Ferencvaros.

Alte nume luate în calcul sunt:

  • Sean Dyche (11/2) – liber după ce a fost demis de Nottingham Forest
  • Ryan Mason (10/1) – demis de West Brom în ianuarie
  • Oliver Glasner (12/1)
  • Marco Rose (14/1)

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