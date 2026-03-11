Iran anunță boicotarea Cupei Mondiale din 2026: „Guvernul corupt din SUA ne-a asasinat liderul!”

Anunț șocant din partea Iranului, care a declarat că echipa națională nu va participa la Cupa Mondială din 2026, organizată de SUA, Canada și Mexic. Ministrul Sportului a lansat acuzații extrem de grave la adresa guvernului american, invocând asasinarea unui lider național.

Decizia, deși neconfirmată oficial de FIFA, vine pe fondul tensiunilor provocate de atacurile SUA și Israelului asupra țării asiatice. Potrivit Fanatik, ministrul Sportului, Ahmad Doyanmali, a fost cel care a făcut publică intenția de retragere a echipei calificate la turneul final.

Acuzații fără precedent: „Ne-au impus două războaie”

Într-o declarație virulentă, oficialul iranian a explicat motivele din spatele acestei decizii radicale. El a acuzat direct Statele Unite pentru asasinarea liderului iranian și pentru conflictele sângeroase care au afectat țara. „Ținând cont de faptul că acest guvern corupt ne-a asasinat liderul, nu există condiții pentru a participa la Cupa Mondială”, a transmis Ahmad Doyanmali pentru DPA, conform presei internaționale.

Ministrul a continuat atacul, subliniind pierderile umane suferite de Iran în ultimele luni. „Ne-au fost impuse două războaie în opt sau nouă luni și mii de cetățeni au fost uciși. Așadar, nu există posibilitatea de a participa”, a adăugat el. Doyanmali a criticat și comunitatea internațională pentru lipsa de reacție față de țara gazdă. „Dacă țara gazdă ar fi fost alta, comunitatea internațională ar fi reacționat cu siguranță și ar fi retras drepturile de găzduire”, a mai spus ministrul.

FIFA, pusă în fața faptului împlinit?

Anunțul ministrului iranian vine la scurt timp după ce președintele FIFA, Gianni Infantino, a făcut afirmații cu privire la participarea naționalei asiatice la turneul final. Pentru moment, forul mondial nu a confirmat oficial retragerea Iranului. Totuși, o astfel de decizie ar obliga FIFA să găsească rapid o soluție pentru înlocuirea echipei calificate, creând un precedent periculos.

Cine ar putea înlocui Iranul la Cupa Mondială

În cazul în care Iranul își va oficializa retragerea, FIFA va trebui să decidă ce echipă va ocupa locul vacant. Principala variantă luată în calcul este naționala Irakului, care a fost reprezentanta Asiei la barajul inter-continental programat în luna martie. Momentul anunțului oficial este foarte important, deoarece finala acestui baraj este programată pentru data de 31 martie.

În preliminariile asiatice pentru acest baraj, naționala Australiei, antrenată de Graham Arnold, a eliminat Emiratele Arabe Unite, echipă condusă la acea vreme de tehnicianul român Cosmin Olăroiu. Australia urmează să înfrunte învingătoarea din partida Bolivia – Surinam pentru un loc la turneul final.