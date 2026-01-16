Compania britanică Jensen International Automotive (JIA) a publicat o imagine teaser care anunță planurile pentru un nou GT cu motor V8, ce va fi construit în „număr ultra limitat”. Acest anunț semnalează o posibilă revenire a modelului Jensen Interceptor. Potrivit Carexpert.com.au, nu au fost comunicate detalii despre data lansării, prețuri sau disponibilitatea pe piețe externe, cum ar fi Australia.

Un nou GT cu motor V8 în ediție limitată

Specializată din 2010 în restaurarea modelelor Interceptor, compania Jensen International Automotive (JIA) a publicat o imagine ce sugerează renașterea celebrului automobil. JIA a confirmat că noul model va fi un grand tourer (GT) cu motor V8, produs într-un „număr ultra limitat”. Imaginea publicată prezintă o reinterpretare a elementelor definitorii ale modelului din 1966, precum luneta curbată și stilul hatchback. Totuși, designul pare să includă un parbriz spate mai convențional, o capotă alungită și o linie a plafonului cursivă. Producția se va desfășura în Marea Britanie, la fel ca în cazul modelului original. Detaliile oficiale despre preț, data lansării și piețele de export nu au fost încă anunțate.

Design inspirat de original, dar cu tehnologie modernă

Viitorul GT va utiliza un șasiu din aluminiu și va avea o caroserie inspirată de modelul clasic, deși numele Interceptor nu este folosit oficial momentan. Motorizarea este descrisă de JIA drept un „V8 personalizat”, fără a se specifica furnizorul. Această abordare sugerează că propulsorul ar putea fi diferit de motoarele Chrysler folosite pe modelul istoric. În proiectele anterioare de tip restomod, JIA a echipat modele Interceptor cu motoare V8 Chevrolet LS3, unități folosite în Australia pe modele Holden Commodore și HSV până în 2017.

Istoria modelului original Jensen Interceptor

Modelul Interceptor, produs în Marea Britanie între 1966 și 1976, este cel mai cunoscut automobil al mărcii Jensen. Acest grand tourer cu design italian era propulsat de motoare V8 Chrysler de 6,3 și 7,2 litri. Producția totală a atins aproximativ 7.000 de unități, majoritatea cu transmisie automată. Clubul Auto Jensen din Australia menționează că țara a reprezentat cea mai mare piață de export pentru versiunile cu volan pe dreapta, cu vânzări de câteva sute de unități. Pe lângă modelele standard cu tracțiune spate, a existat și varianta FF (Ferguson Formula), dotată cu tracțiune integrală permanentă. Sistemul, dezvoltat de Ferguson Research, a fost o inovație tehnică ce a apărut cu peste un deceniu înaintea modelului Audi Quattro din 1980.

Încercări anterioare de a readuce numele la viață

Au mai existat încercări de a relansa numele Interceptor după oprirea producției în 1976. Între 1983 și 1992 a fost construit modelul Interceptor S4, iar între 2001 și 2002 a fost produs Jensen S-V8, echipat cu un motor V8 de Ford Mustang. Modelul din 1966 a reprezentat, de fapt, a doua utilizare a numelui, după un coupe și o decapotabilă Jensen Interceptor lansate în 1949, cu motor Austin în șase cilindri. Un alt plan de relansare a apărut în 2011, când Healey Sports Cars Switzerland Limited, deținătorul de atunci al mărcii Jensen, a anunțat un nou Interceptor. Proiectul, care includea concepte de design și planuri de producție în Marea Britanie din 2014, nu a fost finalizat.