Kinsky, schimbat în minutul 15 în Champions League. Fanii îl distrug

Portarul Antonin Kinsky a trăit un coșmar de 15 minute în meciul lui Tottenham cu Atletico Madrid din optimile Champions League. După două erori uriașe care au dus la gol, a fost schimbat, declanșând furia suporterilor pe rețelele de socializare.

Decizia antrenorului Igor Tudor de a-l titulariza pe Kinsky în detrimentul italianului Guglielmo Vicario s-a dovedit a fi una dezastruoasă pentru echipa londoneză. Potrivit Fanatik, portarul ceh le-a oferit pe tavă două din primele trei goluri celor de la Atletico, contribuind decisiv la o primă repriză în care Spurs a încasat 4 goluri.

Furia fanilor: „Sper că își scrie CV-ul în vestiar”

Imediat după greșelile portarului, fanii lui Tottenham au luat cu asalt pagina de Facebook a clubului pentru a-și exprima nemulțumirea. Comentariile au fost extrem de dure la adresa lui Kinsky, considerat principalul vinovat pentru dezastrul de la Madrid.

Suporterii nu au avut milă. „Și-a încheiat cariera în 15 minute”, a scris un fan, în timp ce altul a sugerat: „Să verifice biletul la pariuri din buzunar”. Ironiile au continuat în același registru. „Sper că portarul își scrie CV-ul în vestiar”, a fost un alt comentariu acid, completat de întrebări retorice precum „Cine este portarul acela?”.

Valul de critici a inclus și alte remarci tăioase. Printre mesajele furibunde s-au numărat: „Portar foarte generos”, „Hai să folosim monede ca să găsim un alt portar pentru un nou meci epic” și o comparație dureroasă: „Portarul nostru este Karius”. Unii suporteri au încercat să vadă o parte pozitivă în situație: „Lucrul bun este că au văzut de unde vine problema”.

Apărat de o fostă legendă a Angliei

În ciuda gafelor comise de Antonin Kinsky, un fost internațional englez i-a luat apărarea. Joe Hart, care a apărat poarta lui Tottenham în 10 meciuri în sezonul 2020-2021, și-a exprimat compasiunea pentru tânărul portar în cadrul unei intervenții la TNT Sports.

Fostul portar al naționalei Angliei a fost vizibil afectat de situație. „Mi-e inima frântă pentru băiatul ăsta. A avut 15 minute oribile, dar nici nu știu ce să spun. Pur și simplu mi-e inima frântă pentru băiatul ăsta”, a declarat Hart.

Coșmar pentru Tottenham în optimile Champions League

Prestația lui Tottenham în prima manșă a optimilor de finală a fost una execrabilă, iar echipa la care este legitimat și Radu Drăgușin, lăsat pe banca de rezerve, pare să aibă șanse minime de a întoarce soarta calificării. Meciul retur este programat pentru săptămâna viitoare, însă misiunea londonezilor se anunță aproape imposibilă după dezastrul din prima repriză a turului.