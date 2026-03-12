Marea Britanie elimină lorzii ereditari din Parlament după 700 de ani

O tradiție politică veche de peste șapte secole se apropie de final în Marea Britanie. Parlamentul Regatului Unit a votat pentru eliminarea aristocraților ereditari din Camera Lorzilor, punând capăt unui sistem în care zeci de duci, conți și viconți moșteneau un loc în legislativ odată cu titlul nobiliar.

Decizia vine după ce membrii camerei superioare au renunțat la obiecțiile față de legislația adoptată de Camera Comunelor. Potrivit Mediafax, proiectul de lege va intra în vigoare după ce va primi sancțiunea regală din partea Regelui Charles al III-lea, o formalitate care va finaliza un proces politic început acum un sfert de secol.

„Un principiu arhaic și nedemocratic”

Ministrul Nick Thomas-Symonds a salutat schimbarea, descriind sistemul moștenirii locurilor în Parlament drept „unui principiu arhaic și nedemocratic”. El a subliniat că legislativul britanic trebuie să se bazeze pe competență, nu pe privilegii de familie. „Parlamentul nostru ar trebui să fie întotdeauna un loc unde talentele sunt recunoscute și meritele contează”, a declarat Thomas-Symonds. Acesta a adăugat că Parlamentul „nu ar trebui să fie niciodată o galerie a rețelelor de foști elevi și nici un loc unde titlurile, multe dintre ele fiind acordate cu secole în urmă, dețin puterea asupra voinței poporului.”

Reacția conservatorilor și finalul unei ere

Parii ereditari vor părăsi efectiv Camera Lorzilor la finalul actualei sesiuni parlamentare, în primăvara acestui an. Nicholas True, liderul Partidului Conservator din opoziție în Camera Lorzilor, a marcat momentul cu un discurs despre lunga istorie a serviciului adus de aristocrație. „Așadar, iată-ne la sfârșitul a peste șapte secole de serviciu din partea colegilor ereditari în acest Parlament”, a afirmat el. True a recunoscut că istoria nu a fost perfectă, dar a apărat contribuția lor. „Mii de colegi și-au slujit națiunea aici și s-au făcut mii de îmbunătățiri legislative. Nu a fost vorba doar de o istorie stereotipă a reacției în hermină. Mulți dintre acești oameni, fără îndoială, aveau defecte, dar, în cea mai mare parte, și-au slujit națiunea cu credință și cu bine””, a spus liderul conservator.

Ce urmează pentru Camera Lorzilor?

Camera Lorzilor joacă un rol important în sistemul britanic, având sarcina de a examina și amenda legislația adoptată de Camera Comunelor, care este aleasă direct de cetățeni. Cu toate acestea, criticii au susținut de mult timp că structura sa este greoaie și fundamental nedemocratică. Partidul Laburist și-a menținut angajamentul de a reforma complet camera superioară. Obiectivul pe termen lung este înlocuirea Camerei Lorzilor cu o a doua cameră alternativă, care să fie „mai reprezentativă pentru Regatul Unit”. Totuși, experiența trecută sugerează că o astfel de schimbare fundamentală va veni lent și va necesita negocieri politice ample.