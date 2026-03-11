O femeie de 61 de ani a murit la Spitalul Spiridon din Iași. Dialogul șocant cu dispecerul 112

O pacientă de 61 de ani a murit în secția de Alergologie a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași, după ce a intrat în stop cardio-respirator. În lipsa unui medic de gardă pe secție, o altă pacientă a sunat disperată la 112 pentru a cere ajutor, dar a fost întâmpinată de o reacție uluitoare a dispeceratului de ambulanță.

Incidentul a avut loc pe 15 ianuarie, în jurul orei 22:00, când o tânără de 32 de ani a apelat numărul de urgență pentru colega sa de salon. Potrivit unei investigații a jurnaliștilor de la Recorder, citată de Stirileprotv, în secție se afla o singură asistentă medicală, care încerca să stabilizeze pacienta. Rudele victimei, care era înregistrată cu afecțiuni oncologice, acuză că femeia a murit cu zile.

Dialog halucinant la 112: „De ce sunați la noi?”

Înregistrarea apelului la 112 arată un schimb de replici tensionat între pacienta de 32 de ani și operatorul de la Ambulanță. Tânăra a încercat să explice gravitatea situației, subliniind că asistenta era singură și depășită de situație.

„Bună seara, vă rog din suflet, la Alergologie, aici, la Sfântul Spiridon, este o doamnă care nu respiră, nu mai poate să respire. Vă rog, trimiteți repede pe cineva. Doamna asistentă e singură, i-a pus oxigen, dar nu reușește să o stabilizeze. Nu poate respira doamna”, a spus pacienta. Răspunsul dispecerului a fost neașteptat: „De ce sunați la noi, de ce nu mergeți la spital acolo? Strigați la o asistentă”.

Apelanta a insistat, întrebând dacă nu se poate trimite o echipă de la Urgențe, unitate aflată chiar peste stradă de secția de Alergologie. „Dar nu poate să vină nimeni de la Urgență? S-o ducem la Urgență? Nu e o urgență, doamnă?”, a continuat ea. Dispecerul a replicat: „Sunteți într-un spital. Când sunteți într-un spital obligația o au cei din spital, nu noi”.

Tânăra a povestit că asistenta ar fi încercat să sune la UPU, dar nu i s-a răspuns la primul apel, motiv pentru care a revenit la 112. Tonul discuției a escaladat. „Vă rog din suflet, trimiteți la Alergologie pe cineva”, a cerut pacienta. „Doamnă, dacă e în stop, dați-mi un medic”, a răspuns operatorul. Văzând că femeia intrase deja în stop cardio-respirator și asistenta începuse manevrele de resuscitare, tânăra a implorat din nou ajutor: „Doamnă, nu țipați la mine, trimiteți pe cineva să salvăm o viață. Pentru că doamna asistentă face resuscitare acum”. Dispecerul a cerut să vorbească direct cu cadrul medical: „Vreau să vorbesc cu asistenta. Mergeți cu telefonul la ea”.

Explicațiile oficiale ale spitalului și Ambulanței

În cele din urmă, atât o echipă de la UPU, cât și una de la Ambulanță au ajuns la fața locului, însă manevrele de resuscitare au eșuat, iar medicii au declarat decesul femeii de 61 de ani. Conducerile celor două instituții au oferit explicații pentru modul în care a fost gestionată urgența.

Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt la Spitalul „Sfântul Spiridon”, a precizat că medicul șef de gardă a fost contactat și a intervenit. „Telefonul de gardă este un telefon pe care se vorbește 23 de ore din 24. A fost apelat pe telefonul de gardă medicul șef de gardă, care a preluat apelul și s-a dus imediat ce asistenta a descris că e vorba de o pacientă în stop”, a declarat aceasta. Reprezentanții spitalului au adăugat că un protocol intern prevede ca la urgențele din secții să intervină doar medicii de gardă de la UPU sau Terapie Intensivă.

De cealaltă parte, Angelica Hriștea, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Iași, a justificat atitudinea operatorului. „Noi intervenim doar atunci când personalul medico-sanitar ne solicită. Operatorul a insistat să vorbească cu doamna asistentă, sunt cazuri în care pacienții se pierd cu firea și atunci un ton mai autoritar ar ajuta să aflăm dacă într-adevăr acolo este o urgență reală”, a explicat Hriștea.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz

În urma acestui incident tragic, Poliția a anunțat că a demarat verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul pacientei. Ancheta va trebui să lămurească dacă a existat o culpă medicală sau deficiențe în protocolul de intervenție în situații de urgență în cadrul spitalului.