Organizarea unei nunți cu 100 de invitați scoate din buzunarul mirilor între 20.000 și 50.000 de euro anul acesta. Suma este serios mai mare față de anii trecuți, organizatorii de evenimente confirmând o creștere a prețurilor de până la 30 la sută.

Meniul, mai important decât mireasa

V-ați gândit vreodată că mâncarea ar putea fura prim-planul de la mireasă? Se pare că în 2026, lucrurile stau exact așa. Mesele abundente, cu nenumărate preparate servite simultan, par să fi apus. Acum, accentul cade pe rafinament și pe o prezentare impecabilă, chiar dacă asta înseamnă porții mai mici. Conceptul de fine dining câștigă tot mai mult teren.

„Tendinţele s-au schimbat puţin. Merg puţin pe fine dining, cu mai puţin preparate în farfurie, dar bune”, relatează Chef Răzvan Luigi.

Gustul vechi, haine noi

Dar transformarea nu înseamnă abandonarea completă a gusturilor cu care am crescut. Bucătarii mizează pe reinterpretarea preparatelor clasice, aducându-le într-o formă modernă și spectaculoasă. Practic, în farfurie se regăsesc aceleași ingrediente, însă experiența este complet diferită.

„Ăsta este pieptul de pui cu ciuperci şi cu smântână într-o reinterpretare mai nouă. Este un piept de pui, care de data asta este confiat, confiat în grăsime de raţă, deasupra sosul acesta este de fapt sosul de pui cu ciuperci şi smântână”, explică Chef Orlando Zaharia.

Ideea este simplă, până la urmă. „Noi încercăm să păstrăm aceleaşi gusturi, pentru că aceleaşi gusturi noi le avem în creier, am copilărit cu ele, am crescut cu ele, dar să le punem într-o altă notă, să le dăm o altă valoare”, a mai afirmat Zaharia.

Cât costă rafinamentul din farfurie

Prețurile pentru un astfel de meniu premium variază, clar, în funcție de complexitate și locație. Spre exemplu, în unele orașe din țară, costurile pot fi surprinzător de specifice. „În Craiova ştiu că variază undeva între 300 şi 450 de lei şi vorbim la multe dintre restaurante de 3 preparate în aceşti bani şi de pachete all inclusive”, afirmă Andra Teodora Dina, manager de restaurant.

Iar desertul nu se lasă mai prejos. Candy barul rămâne o piesă de rezistență, dar și aici apar noutăți. „Vanilia, ciocolata, care nu s-au demodat niciodată, dar în ultimii ani am venit cu sortimente noi, gusturi interesante, fructate, fresh, care sunt cele mai potrivite vara. Pentru 100 de persoane ne încadrăm în 3 mii de lei​”, spune cofetarul Marinel Bejan.

Calitate, nu cantitate

Numai că, dincolo de cifre, se observă o schimbare de mentalitate. Tot mai mulți miri aleg să nu mai țină cont strict de buget atunci când aleg meniul pentru nunta lor, considerându-l o componentă esențială a evenimentului. Prioritatea pare să se fi mutat de la cantitate la calitate și experiență.

Un cuplu de viitori miri confirmă tendința: „Eu zic că gustul primează şi ţinând cont că la o nuntă sunt toate categoriile de vârstă, cred că e important să îmbinăm şi tradiţionalul cât şi ceva din meniurile mai moderne. Acum nu cred că mai e vorba de cantitate, ci de calitate, adică porţii mai mici dar reinterpretate, adaptate tendinţelor noilor ani”.