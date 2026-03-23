Un polițist de frontieră din Sighetu Marmației a fost rănit după ce a fost mușcat de un suspect în timpul unei misiuni de urmărire. Bărbatul, bănuit că transporta țigări de contrabandă în valoare de aproximativ 100.000 de euro, a devenit violent în momentul în care agenții au încercat să-l imobilizeze.

Refuzul de a opri și fuga pe câmp

Totul a început ca o acțiune de rutină pentru combaterea contrabandei. Polițiștii de frontieră au făcut semnal regulamentar de oprire unei dube care li s-a părut suspectă. Numai că șoferul a avut alte planuri. A ignorat semnalele agenților, a călcat accelerația și a încercat să se facă nevăzut.

Urmărirea nu a durat foarte mult. La un moment dat, bărbatul a abandonat vehiculul și a luat-o la fugă pe un câmp din apropiere, sperând probabil că va scăpa.

Prins și imobilizat cu dificultate

Agenții au pornit imediat în urmărirea lui și, până la urmă, l-au ajuns din urmă. Dar lucrurile erau departe de a se fi terminat. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă când un suspect refuză pur și simplu să se predea?

În momentul imobilizării, bărbatul a devenit extrem de agresiv.

Și nu oricum. În timpul intervenției, acesta l-a mușcat de mână pe unul dintre polițiști, provocându-i o rană serioasă. A fost nevoie de intervenția unui alt agent pentru a-l calma pe suspect și pentru a finaliza imobilizarea (o procedură deloc simplă în aceste condiții).

Captură impresionantă și dosar penal

Imediat după incident, la fața locului a fost solicitat un echipaj de la ambulanță. Polițistul rănit a primit îngrijiri medicale de specialitate și se află acum sub tratament.

Iar în duba abandonată de fugar se afla și motivul disperării sale. În urma verificării vehiculului, polițiștii au descoperit o cantitate impresionantă de țigări de contrabandă. Valoarea capturii se ridică la aproximativ 100.000 de euro.

Pe numele suspectului a fost deschis acum un dosar penal stufos. Acesta este cercetat nu doar pentru infracțiuni legate de contrabandă, ci și pentru ultraj.