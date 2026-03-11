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Record mondial: O tânără a numărat până la 1.070.000 în 70 de zile

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Record mondial: O tânără a numărat până la 1.070.000 în 70 de zile

O tânără din Nigeria a reușit o performanță incredibilă, intrând în Cartea Recordurilor Guinness după un maraton epuizant. Timp de 70 de zile, Favour Ogechi Ani a numărat cu voce tare aproximativ 14 ore pe zi, transmițând totul live pe internet.

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Efortul ei a culminat cu atingerea numărului 1.070.000, depășind astfel recordul anterior, care era de un milion, cu 70.000 de unități. Potrivit Stiripesurse, performanța tinerei a stabilit un nou standard mondial la numărat cu voce tare.

O rutină epuizantă, alimentată de pasiune

Programul zilnic al lui Favour Ogechi Ani a fost simplu, dar extrem de solicitant. Fiecare zi începea cu rugăciune și mic dejun, urmate de șapte ore de numărat. După o pauză de prânz, tânăra își relua activitatea până la ora de culcare, o rutină repetată fără întrerupere timp de 70 de zile. „Sincer, a fost greu, dar pasiunea mea pentru numărat m-a ținut în priză”, a mărturisit ea.

Susținerea publicului, un factor decisiv

Întreaga tentativă de record a fost transmisă live pe YouTube, o decizie care s-a dovedit esențială pentru succes. Mii de oameni au urmărit-o și au încurajat-o în timp real, alături de o echipă de susținători care a ajutat-o să depășească momentele dificile. „M-a motivat să știu că oamenii mă urmăreau și mă încurajau”, a declarat Favour. Pentru ea, experiența a fost copleșitoare. „A fost suprarealist”, a adăugat tânăra.

Determinare totală și un final plin de emoție

Favour Ogechi Ani a afirmat că nu s-a gândit niciodată să renunțe la obiectivul său. „Determinarea mea de a duce la bun sfârșit acest proiect a fost o misiune fără întoarcere”, a spus ea. Cea de-a 70-a zi a marcat punctul culminant al efortului său, un moment încărcat de emoție. „Pronunțarea ultimului număr a fost un amestec de ușurare și bucurie în același timp”, și-a amintit ea. Numele ei va rămâne acum pentru totdeauna legat de numărul 1.070.000.

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