Pensionarii care încasează banii în cont au, în mod obișnuit, ca reper lunar data de 12, cu termen cel târziu pe 13, iar cei plătiți prin poștă primesc pensia în intervalul 1-15. Dacă titularul lipsește când vine poștașul, suma poate fi recuperată de la oficiul poștal; pentru o întârziere a viramentului, verificarea începe la bancă.

În decembrie 2026, data de 12 cade sâmbătă, iar, potrivit money.ro, data plății pensiei pe card nu fusese încă anunțată. Când ziua de 12 este nelucrătoare, data exactă depinde de calendarul comunicat de Casa Națională de Pensii Publice; o vom preciza după anunțarea acestuia.

Drepturile se achită în fiecare lună, prin modalitatea aleasă de beneficiar. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) permite încasarea la domiciliu ori la reședință, inclusiv prin reprezentant legal, sau virarea într-un cont curent ori de card la o bancă parteneră, care are convenție pentru plata pensiilor.

Calendarul lunar se aplică diferit la bancă și la poștă

Potrivit Newsweek România, pentru octombrie 2026, viramentele au fost programate luni, 12 octombrie, pentru aproximativ 2,5 milioane de pensionari. Distribuirea la domiciliu a avut perioada stabilită între 1 și 15 octombrie, pentru aproximativ 2,1 milioane de beneficiari.

Dacă luna debutează într-o zi nelucrătoare, poșta începe distribuirea pensiilor în prima zi de lucru. Sărbătorile de la început de an modifică și calendarul din ianuarie. În 2026, fondurile au ajuns la Poștă pe 5 ianuarie. După sărbătorile din 6 și 7 ianuarie, distribuirea a început joi, 8 ianuarie. Pensiile au fost virate în cont pe 12-13 ianuarie.

Potrivit Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii, indexarea este prevăzută de la 1 ianuarie 2027. Guvernul poate totuși să o amâne printr-un act normativ ori prin legea bugetului, cum a făcut în 2025 și 2026.

Pentru o întârziere în cont, prima verificare se face la bancă

Ora înregistrării banilor nu este aceeași la toate băncile. Unele fac suma vizibilă dimineața, în timp ce altele o afișează mai târziu, în aceeași zi.

Dacă pensia întârzie, beneficiarul se adresează mai întâi băncii, apoi casei teritoriale de pensii de care aparține. Datele de contact ale instituției sunt disponibile pe pagina oficială a CNPP.

Încasarea în cont nu presupune prezența pensionarului acasă la momentul plății. Pentru folosirea banilor în numerar, trebuie verificate comisioanele aplicate de bancă retragerilor, în special atunci când este utilizat bancomatul altei bănci.

Pensia rămasă la poștă are un termen de ridicare

Beneficiarul absent de la domiciliu primește un aviz. Cu această situație se continuă procedura la ghișeul poștal, de unde pot fi ridicate atât suma, cât și documentul de plată.

Conform explicațiilor CNPP, ridicarea este posibilă în cele două zile lucrătoare care urmează ultimei zile din perioada de plată a lunii. Termenul se raportează la încheierea distribuirii lunare, nu la ziua în care poștașul a găsit locuința fără titular.

După expirarea acestui interval, banii sunt trimiși înapoi casei teritoriale de pensii. Pentru încasare, pensionarul trebuie să ceară reordonanțarea la plată, adică emiterea din nou a dispoziției de plată pentru drepturile returnate.

Talonul pentru pensia în cont se păstrează separat

Pentru pensionarii plătiți prin bancă, documentul de informare asupra sumelor virate este talonul mov. Dacă destinatarul nu este găsit acasă, este avizat, iar talonul nerevendicat rămâne la oficiul poștal până la ultima zi lucrătoare din luna respectivă.

Regula aplicabilă drepturilor din martie 2021 încoace prevede arhivarea acestor documente pentru 24 de luni la oficiile poștale județene, respectiv la oficiile poștale de sector. În acest interval, ele nu sunt returnate caselor teritoriale de pensii.

Titularul sau persoana împuternicită poate cere trimiterea documentului acasă. După încheierea perioadei de arhivare, taloanele ajung la casele teritoriale de pensii.

Trecerea la plata în cont necesită o cerere

Pentru schimbarea modalității de încasare, demersurile se fac la bancă și la casa teritorială de pensii:

Se deschide un cont curent cu card, dacă pensionarul nu are deja unul, și se obține un extras sau o adeverință bancară care identifică acel cont.

Se depune cererea de schimbare la casa teritorială, împreună cu documentul bancar și copia actului de identitate. Depunerea se poate face la ghișeu sau, începând cu 1 septembrie 2026, prin contul personal din portalul CNPP.

Se verifică la casa de pensii luna din care începe virarea în cont. Până la aplicarea schimbării, plata continuă prin poștă.

Pensionarii care locuiesc într-un cămin pentru vârstnici sau într-o altă instituție de asistență socială pot solicita ca pensia să fie achitată la sediul acesteia.

Alocațiile și ajutoarele au alte date de plată

Calendarul pensiilor nu coincide cu cel al celorlalte drepturi sociale. Pentru octombrie 2026, plățile au fost programate astfel:

8 octombrie: alocațiile copiilor și indemnizația pentru creșterea copilului. Cuantumurile indicate pentru alocații sunt 719 lei la categoria de vârstă 0-2 ani și 292 de lei la categoria 2-18 ani. Indemnizația pentru creșterea copilului diferă între beneficiari.

14 octombrie: indemnizațiile pentru copii și adulți cu dizabilități. În cazul copiilor, valoarea depinde de gradul de handicap.

16 octombrie: indemnizația de șomaj, al cărei cuantum depinde de perioada de cotizare și de condițiile în care este acordat dreptul.

20 octombrie: Venitul Minim de Inserție (VMI), asociat fostului ajutor social. Suma se stabilește în raport cu veniturile și componența familiei.

Separat de aceste plăți, bursa socială aferentă lunii octombrie este prevăzută pentru achitare în noiembrie.