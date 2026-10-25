Familiile cu venituri mici și persoanele singure pot primi pentru încălzire un ajutor de până la 500 de lei lunar, în cazul folosirii electricității. Suma depinde de venitul solicitantului și de sistemul principal care încălzește locuința. Separat, suplimentul pentru energie acoperă o parte din cheltuielile energetice pe tot parcursul anului și poate fi cerut fără ajutorul sezonier.

Sprijinul pentru iarna 2026-2027 privește intervalul 1 noiembrie 2026-31 martie 2027. Acordarea se face prin dispoziția primarului, după verificarea cererii, a veniturilor și a bunurilor declarate. Legea nr. 226/2021 stabilește cadrul de protecție a consumatorilor vulnerabili.

Venitul sub plafon este prima condiție, dar sunt verificate și bunurile

Pentru o familie, limita este de 1.386 de lei venit net lunar pentru fiecare membru. În cazul unei persoane singure, plafonul ajunge la 2.053 de lei. Sunt eligibile inclusiv veniturile egale cu aceste praguri, dacă sunt respectate și celelalte condiții.

Calculul folosește încasările nete aferente lunii dinaintea solicitării. La familie, veniturile luate în considerare se însumează și se împart la numărul membrilor. Sumele primite anual sau periodic sunt transformate într-o medie lunară pentru perioada la care se referă.

Din calcul sunt excluse, între altele, alocațiile de stat ale copiilor, prestațiile sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006, precum și bursele și celelalte forme de finanțare rezervate exclusiv educației.

Verificarea nu se oprește la venit. Solicitantul declară patrimoniul, iar evaluarea include locuințe și alte imobile, terenuri, vehicule, ambarcațiuni, conturi și depozite bancare. Pentru fiecare categorie se aplică limitele și excepțiile legale. Deținerea unor bunuri din categoriile de excludere poate împiedica acordarea sprijinului chiar dacă venitul este sub plafon.

Ajutorul primit pentru încălzire nu intră în venitul folosit la stabilirea ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei sau a obligațiilor legale de întreținere.

Solicitarea privește o locuință și sistemul principal de încălzire

Sprijinul se acordă pentru locuința de domiciliu ori de reședință, nu pentru mai multe proprietăți. Este luată în considerare o singură modalitate de încălzire, cea utilizată în principal: termoficare, gaze, electricitate sau combustibili solizi ori petrolieri, inclusiv lemne.

Dacă același spațiu este ocupat de mai multe familii ori persoane singure, beneficiul se acordă pe numele celui care deține contractul sau convenția individuală cu furnizorul.

Sunt vizați consumatorii vulnerabili fără altă formă de încălzire, precum și cei debranșați de la termoficare sau gaze din motive economice ori tehnologice, care au contracte valabile pentru furnizarea electricității.

Suma rezultă din venit și din valoarea de referință

Pentru gaze, electricitate și combustibili, procentul aferent venitului se aplică valorii de referință. Aceasta este baza de calcul a ajutorului, nu suma acordată automat fiecărui solicitant. Legea stabilește niveluri minime ale acestor valori, care pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Cuantumurile pentru încălzire și suplimentele lunare, care reprezintă beneficii distincte, sunt:

Gaze naturale: baza de calcul este de 250 de lei lunar, iar ajutorul rezultat se situează între 25 și 250 de lei. Suplimentul pentru această sursă este de 10 lei lunar.

Electricitate: valoarea de referință este de 500 de lei lunar, cu un ajutor calculat între 50 și 500 de lei. Suplimentul obișnuit este de 30 de lei lunar; dacă locuința folosește exclusiv electricitate, acesta ajunge la 70 de lei.

Combustibili solizi sau petrolieri, inclusiv lemne: referința lunară este de 320 de lei, iar ajutorul variază între 32 și 320 de lei. Suplimentul aferent este de 20 de lei lunar.

Energie termică din sistemul centralizat: compensarea acoperă între 10% și 100% din consumul real, în limita consumului lunar efectiv. Suplimentul este de 10 lei pe lună.

Procentul suportat din bugetul de stat se stabilește după venitul net mediu lunar pe membru de familie sau, după caz, al persoanei singure:

Până la 200 de lei inclusiv: compensare de 100%.

De la 200,1 la 320 de lei: 90%.

De la 320,1 la 440 de lei: 80%.

De la 440,1 la 560 de lei: 70%.

De la 560,1 la 680 de lei: 60%.

De la 680,1 la 920 de lei: 50%.

De la 920,1 la 1.040 de lei: 40%.

De la 1.040,1 la 1.160 de lei: 30%.

De la 1.160,1 la 1.280 de lei: 20%.

Pentru familie, de la 1.280,1 la 1.386 de lei pe membru: 10%.

Pentru persoana singură, de la 1.280,1 la 2.053 de lei: 10%.

Un calcul orientativ pentru o familie cu 700 de lei venit net lunar pe membru folosește compensarea de 50%. Rezultă 125 de lei pentru încălzirea cu gaze, 250 de lei dacă este folosită electricitatea sau 160 de lei pentru lemne. Se acordă suma corespunzătoare sistemului principal, nu toate cele trei valori.

La sursele facturate, ajutorul nu poate depăși consumul din factură. Încadrarea într-o tranșă de venit stabilește nivelul calculat al sprijinului, dar plata rămâne supusă acestei limite.

Suplimentul pentru energie continuă și în afara iernii

Suplimentul contribuie la cheltuielile pentru iluminat, gătit și apă caldă. Se acordă lunar pe durata întregului an, cu aceleași plafoane de venit și cu verificarea bunurilor. Pentru cererile din campania anunțată în Sectorul 1 al Bucureștiului, perioada acoperită este noiembrie 2026-octombrie 2027.

Spre deosebire de ajutorul sezonier, suplimentele se cumulează după sursele utilizate în locuință. O familie eligibilă care folosește gaze și electricitate are un sprijin calculat de 40 de lei pe lună, prin adunarea sumelor aferente celor două surse.

Pentru termoficare, gaze și electricitate, plata ajunge la furnizor și este limitată, pentru fiecare sursă, la consumul facturat. Pentru combustibilii solizi sau petrolieri, suma se achită direct titularului.

Cererea trebuie să permită verificarea familiei, veniturilor și locuinței

Solicitarea pornește de la formularul de cerere și declarația pe propria răspundere. Acestea cuprind membrii familiei, veniturile și modalitatea de încălzire, dar și bunurile deținute. Pentru solicitarea simultană a ajutorului sezonier și a suplimentului se completează un singur set de cerere și declarație.

În formular sunt necesare datele furnizorului, codul de client și identificarea locului de consum. La încălzirea prin sistem centralizat se înscrie și câte camere are locuința.

Primarul solicită dovezi privind identitatea și veniturile membrilor familiei. Formularul și instrucțiunile aplicabile se consultă la autoritatea locală; acestea pot fi disponibile și pe pagina agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Ca reper pentru pregătirea documentelor, Direcția de Asistență Socială Iași, din municipiul Iași, județul Iași, solicita pentru sezonul 2024-2025 acte de identitate, certificatele de naștere ale copiilor și, după situație, documente privind adopția, plasamentul, tutela ori curatela. Erau cerute și dovezi de venit, documente privind proprietatea, închirierea sau folosința locuinței, precum și facturi aferente locului de consum. Cerințele acelui sezon nu înlocuiesc instrucțiunile locale pentru iarna 2026-2027.

Documentele se depun la autoritatea de care aparține locuința

Cererea se transmite primăriei localității ori sectorului Bucureștiului în care se găsește locuința. Depunerea poate fi individuală sau prin asociația de proprietari ori locatari. Varianta electronică este disponibilă acolo unde administrația a organizat primirea și prelucrarea solicitărilor în acest mod.

În Sectorul 1 al Bucureștiului, DGASPC Sectorul 1 primește documentele începând cu 19 octombrie 2026. Depunerea fizică se face la Biroul Cetățeanului din strada Mureș nr. 18-24, unde personalul oferă sprijin pentru completarea formularelor.

Programul este 08:30-16:00 de luni până joi, respectiv 08:30-13:30 vinerea. Sunt acceptate și solicitări prin platforma ConectX sau prin e-mail, la [email protected] și [email protected].

Ziua depunerii stabilește luna din care se acordă sprijinul

Regula generală prevede depunerea cererilor, de regulă, până la 15 octombrie, însă solicitările sunt acceptate și ulterior. Calendarul efectiv de primire trebuie verificat la autoritatea locală.

Pentru acordarea ajutorului începând din prima lună a sezonului 2026-2027, documentele pot fi depuse până la 20 noiembrie 2026 inclusiv, cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. În timpul sezonului, cererile înregistrate cel târziu în ziua de 20 produc drepturi din luna respectivă; cele depuse după această zi, din luna următoare.

Durata obișnuită a sezonului este de cinci luni. Prelungirea sau reducerea acesteia, împreună cu procedura de acordare pentru perioada modificată, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Există o excepție pentru beneficiarii ajutorului de incluziune: dacă dreptul la acesta este stabilit în luna solicitării, ajutorul pentru încălzire poate fi acordat din aceeași lună, indiferent de ziua în care a fost depusă cererea.