Schmeichel dezvăluie: Starul de 25M £ de la Chelsea, retrogradat de antrenor

O dezvăluire neașteptată zguduie vestiarul lui Chelsea. Fostul mare portar Peter Schmeichel susține că Filip Jorgensen a fost promovat ca portar titular, înlocuindu-l pe Robert Sanchez, starul de 25 de milioane de lire sterline, în ciuda unei erori costisitoare în meciul din Liga Campionilor cu PSG.

Robert Sanchez, care a fost titular în majoritatea meciurilor din acest sezon, a fost lăsat pe bancă în victoria cu 4-1 împotriva lui Aston Villa, dar și în înfrângerea dureroasă, scor 5-2, cu Paris Saint-Germain. Potrivit Metro, decizia antrenorului Liam Rosenior de a-l titulariza pe Jorgensen în meciul de la Paris a fost una asumată, chiar dacă o greșeală a acestuia a dus direct la unul dintre golurile francezilor.

„Informația mea este că el e noul numărul unu”

Vorbind la CBS Sports înaintea meciului cu PSG, Peter Schmeichel a afirmat că antrenorul Liam Rosenior i-a comunicat deja decizia lui Filip Jorgensen. Schimbarea în ierarhia portarilor pare să fie una definitivă, nu doar o simplă rotație.

„Există o schimbare și în situația portarilor de acolo”, a declarat Schmeichel. „Sanchez a jucat în majoritatea meciurilor din turnee în acest sezon. Acum a fost înlocuit de, apropo, un danez, Filip Jorgensen. Informația mea este că Liam Rosenior i-a spus lui Filip Jorgensen că de acum înainte el este alegerea sa numărul unu.”

Gafa care a complicat situația în Liga Campionilor

La Paris, Chelsea a fost învinsă cu 5-2, iar o eroare a lui Jorgensen a dus la golul marcat de Vitinha, care a readus PSG în avantaj la 3-2. Gafa a pus o presiune suplimentară pe antrenorul Liam Rosenior, care trebuie acum să decidă dacă va continua să mizeze pe Jorgensen în meciul de campionat cu Newcastle de sâmbătă.

După meci, Rosenior a insistat că ambii portari au calitatea necesară pentru a juca la acest nivel. „Da, amândoi o au”, a spus tehnicianul. „Au calități diferite. Rob este excepțional la centrări, un apărător de șuturi remarcabil. Încerc să câștig pe termen scurt și să câștig și pe termen lung. Filip are calități diferite și una dintre calitățile sale, pe care a arătat-o împotriva lui Aston Villa, unul dintre motivele pentru care am câștigat cu 4-1 la Aston Villa, a fost că am fost atât de calmi în momentele noastre de posesie, ceea ce nu eram înainte, și nu mă refer doar la Rob, ci la întreaga echipă.”

Reacția antrenorului după greșeala din meciul cu PSG

Liam Rosenior a explicat de ce a mizat pe calmul lui Jorgensen în construcție împotriva unei echipe care presează avansat, precum PSG. „Venind aici împotriva unei echipe cu un pressing foarte sus, dacă rămâi calm și treci de presiunea inițială, poți crea multe probleme, ceea ce am și făcut. Este doar dureros că am făcut acea greșeală în acel moment, ducând scorul la 3-2, iar acum suntem într-o poziție foarte, foarte dificilă în această dublă manșă, având în vedere rezultatul final.”

Antrenorul a dezvăluit și cum a reacționat portarul în vestiar după eroare. „Cred că primul lucru, meritul lui, și-a asumat vina în vestiar. Greșeli se întâmplă, și eu fac greșeli. Toată lumea face greșeli. Uneori sunt mai costisitoare și mai dureroase decât alteori. Acesta este unul dintre acele momente. Ceea ce trebuie să facem pentru Rob, pentru Filip și pentru toți jucătorii este să avem grijă unii de alții. Acesta este un mare test pentru caracterul nostru. Avem un meci uriaș în două zile împotriva lui Newcastle pentru care trebuie să ne revenim. Vreau să văd reacția reală, reziliența în următorul meci.”