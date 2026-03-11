Schmeichel îl acuză pe Tudor că i-a ucis cariera portarului Kinsky după umilința 2-5

Legendarul portar Peter Schmeichel l-a acuzat pe antrenorul Igor Tudor că i-a „ucis” cariera tânărului Antonin Kinsky, după ce l-a înlocuit în minutul 17 al dezastrului suferit de Tottenham în Liga Campionilor, 2-5 cu Atletico Madrid. Decizia a venit după două erori grave ale portarului de 22 de ani.

Meciul din optimile de finală ale competiției a început catastrofal pentru echipa engleză, care era condusă cu 3-0 după doar 15 minute pe terenul din Madrid. Potrivit publicației Metro, Kinsky, care nu mai jucase pentru Spurs din octombrie, a fost direct responsabil pentru două dintre golurile încasate. În minutul 17, Igor Tudor a decis să-l scoată de pe teren și să-l introducă pe Guglielmo Vicario, un gest care a stârnit critici vehemente.

„I-a ucis absolut cariera”

Peter Schmeichel a criticat dur decizia antrenorului, considerând că gestul va avea consecințe pe termen lung pentru portarul transferat cu 12,5 milioane de lire sterline de la Slavia Praga în urmă cu 14 luni. „Simt foarte, foarte mult pentru el”, a declarat Schmeichel pentru CBS Sports. „Faci greșeli, știi, l-a pus în poartă. Evident, costă echipa oportunitatea de a câștiga. Nu că Tottenham ar avea vreo oportunitate de a câștiga. Adică, a fost o performanță teribilă.”

Fostul mare portar a subliniat momentul psihologic al schimbării. „Dar când s-a întâmplat asta, când te uiți la ceas acolo, 14:55, ce face Igor Tudor atunci? Ei bine, îl înlocuiește. Asta va avea ramificații pentru restul carierei sale. Acesta va fi un moment pe care toată lumea din fotbal și-l va aminti mereu de fiecare dată când îi vor vedea și auzi numele.”

Schmeichel a insistat că Tudor ar fi trebuit să-și susțină jucătorul, cel puțin până la pauză. „Îți faci alegerea ca antrenor și da, nu mergea în direcția ta și ești condus cu 3-0, nu există nicio șansă ca această echipă să revină vreodată de la așa ceva. Trebuie să rămâi cu el și cel puțin să rămâi până la pauză. Ce a făcut el acolo, pentru mine, i-a ucis absolut cariera. Va fi nevoie de ceva pentru a trece peste asta.”

Reacția lui Igor Tudor: „A fost necesar pentru a-l proteja”

De cealaltă parte, Igor Tudor susține că Antonin Kinsky a înțeles decizia sa și că schimbarea a fost făcută pentru a proteja atât jucătorul, cât și echipa. „Ce s-a întâmplat este foarte rar. Antrenez de 15 ani, nu am făcut niciodată asta. A fost necesar pentru a-l proteja pe băiat, pentru a proteja echipa. O situație incredibilă, nimic de comentat”, a spus Tudor.

Antrenorul a explicat că titularizarea lui Kinsky a fost o decizie calculată. „A fost, înainte de meci, alegerea corectă de făcut în momentul în care suntem, cu presiunea pe Vicario, o altă competiție. Toni este un portar foarte bun. A fost pentru mine decizia corectă. După asta, desigur, este ușor de spus că nu a fost decizia corectă. Așa că i-am explicat și lui Toni, vorbind după: el este tipul potrivit și un portar bun.”

Tudor a adăugat că întregul lot îl susține pe tânărul portar. „Din păcate, s-a întâmplat în acest meci mare, aceste greșeli. Îi părea rău. Echipa este cu el, și eu la fel. Am vorbit cu el. El înțelege momentul, înțelege de ce a ieșit. Așa cum am spus, este un portar foarte bun. Suntem cu el, suntem toți împreună. Nu este niciodată vorba despre un singur jucător. S-a întâmplat. Este din nou Liga Campionilor. Am plătit [pentru] acest început de meci.”

Un moment de criză pentru Tottenham

Antrenorul a recunoscut că echipa sa traversează o perioadă dificilă, iar ghinionul din startul partidei a fost prea mult de gestionat. „A fost prea mult pentru noi în acest moment în care suntem fragili, când suntem slabi. Recunosc ce suntem și ce probleme avem. Recunosc că la fiecare meci se întâmplă ceva. Uneori este foarte dificil de explicat. Când se întâmplă aceste lucruri, în momentul în care suntem acum, din păcate, așa este. Chiar și aceste lucruri alunecoase se întâmplă, explică momentul [în care ne aflăm].”

După ce a fost înlocuit, Kinsky a fost ignorat de Tudor pe marginea terenului și s-a îndreptat direct spre tunelul care duce la vestiare, vizibil afectat de situație.