Un tânăr în vârstă de 29 de ani a reușit să înșele peste 100 de persoane, majoritatea preoți, folosind povești lacrimogene despre copii bolnavi. Acesta a obținut aproape 130.000 de lei și 7.500 de euro, însă a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Vasile Bobi Munteanu este numele escrocului care, timp de patru luni, a transformat credința și bunătatea oamenilor într-o sursă de venit, conform informațiilor publicate de Adevărul. Doar de la un preot din Iași, tânărul a obținut suma de 43.150 de lei. Ancheta a scos la iveală că Munteanu a convins 120 de persoane fizice și patru persoane juridice să îi doneze bani, efectuând în acest scop nu mai puțin de 1.456 de apeluri telefonice.

Metoda „tatălui îndurerat”: Povești false și documente contrafăcute

Planul lui Munteanu era simplu, dar eficient. El căuta pe internet adresele parohiilor, contacta preoții și le prezenta cazuri inventate despre copii care necesitau operații urgente în Turcia sau Italia. Pentru a fi mai convingător, folosea documente medicale falsificate. Preoții, impresionați de povești, răspândeau „strigătul lui de ajutor” printre enoriași, care contribuiau cu diverse sume.

În noiembrie 2020, înșelăciunea a început să fie descoperită. Un preot ieșean a fost contactat de starețul mănăstirii Sihăstria Voronei, care l-a întrebat despre o adeverință socială eliberată pe numele lui Vasile Munteanu. Preotul nu știa nimic, dar după ce a primit telefoane similare de la alte trei parohii, a verificat documentele și a constatat că, deși ștampila și semnătura erau autentice, adeverința fusese falsificată. La un moment dat, escrocul s-a prezentat personal în fața enoriașilor unei parohii, după liturghie, cerând bani pentru „fiul său de trei ani, care avea o malformație congenitală la inimă”. În realitate, Munteanu nu avea copii.

Caracatița înșelăciunilor s-a extins până în Germania

Escrocheria nu s-a limitat la România, ci a ajuns și în comunitățile românești din Germania. Munteanu a folosit lista parohiilor ortodoxe de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe pentru a obține numere de telefon. Un preot din Stuttgart a fost contactat prin WhatsApp „pentru a ajuta o fetiță de 8 ani, bolnavă de leucemie” și a transferat 1.000 de euro, înainte de a observa greșeli în documente și a sesiza autoritățile.

Într-un caz similar, un preot de lângă Essen a postat un anunț pe grupul parohial, iar o enoriașă a virat 2.500 de euro. Suspiciunea femeii a fost stârnită abia când Munteanu i-a mai cerut încă 1.430 de euro. Banii erau colectați și prin grupuri de WhatsApp, precum unul intitulat „Rugăciuni”, de unde a obținut 3.000 de lei. Transferurile bancare erau justificate cu mențiuni precum „donație operație”, „ajutor caz social” sau „Doamne ajută”. Cel mai mult a profitat de pe urma unui preot din Iași, pe care l-a transformat într-o „vacă de muls”, obținând de la el 43.150 de lei în doar două săptămâni.

Condamnare blândă și bani greu de recuperat

Dosarul a fost înaintat instanței în iulie 2021, cu 92 de cazuri de înșelăciune documentate. Vasile Bobi Munteanu și-a recunoscut faptele, iar magistrații au ținut cont de circumstanțele sale personale: a fost instituționalizat ca minor, a stat în plasament familial și nu avea antecedente penale. Astfel, a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei.

Instanța l-a obligat să restituie celor 51 de persoane care s-au constituit părți civile suma totală de 129.300 de lei și 7.750 de euro, plus cheltuieli judiciare de 15.000 de lei. Recuperarea integrală a prejudiciului este însă incertă. În conturile escrocului au fost găsiți doar 5.098 de lei. Mai mult, Munteanu are și alte procese similare în derulare pentru fapte comise în alte județe, ceea ce reduce șansele păgubiților de a-și vedea banii înapoi.

Sursa: Adevarul