Un tânăr de 20 de ani a băgat în comă un bărbat după ce a intrat cu mașina în 3 persoane

Un atac de o violență rară a avut loc în comuna Gratia din Teleorman, unde trei persoane au fost lovite intenționat cu mașina. Un bărbat de 43 de ani se află acum în comă, la un spital din București, iar principalul suspect este un șofer de doar 20 de ani.

Atac filmat de camerele de supraveghere

Întregul incident, petrecut miercuri, 18 martie, a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile arată cum o persoană coboară din autoturism, moment în care șoferul întoarce brusc mașina pe o stradă îngustă, accelerează și intră în plin în cele trei victime care se aflau pe carosabil. Anchetatorii confirmă că gestul a fost premeditat. „S-a deplasat până în capătul străzii pentru că strada era foarte îngustă, a întors autoturismul și pe o distanță foarte scurtă a accelerat puternic și a intrat în plin. S-a stabilit că toată această activitate a fost una intenționată”, a declarat reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Victimele, bătute după impact

Dar coșmarul nu s-a oprit aici. Imediat după impact, șoferul și alți trei minori care se aflau în mașină au coborât și, în loc să ajute, i-au agresat pe cei răniți. După care au fugit de la locul faptei, lăsându-i în urmă. Surse din anchetă susțin că un alt minor (al cincilea pasager) ar fi părăsit autoturismul chiar înainte de atac, refuzând să fie complice.

Un bărbat de 43 de ani, în comă

Cele trei victime nu îi cunoșteau pe agresori.

Un detaliu care face totul și mai absurd.

Unul dintre răniți, un bărbat de 39 de ani, a povestit că se întorcea acasă împreună cu fratele său și soția acestuia, după o vizită la niște prieteni. În urma atacului, femeia și bărbatul de 39 de ani au suferit răni ușoare. Numai că fratele său, în vârstă de 43 de ani, a fost grav rănit. Acesta se află acum internat la Terapie Intensivă la Spitalul Universitar din București, iar medicii luptă pentru a-i salva viața.

Șoferul, arestat pentru tentativă de omor

Și ce se întâmplă acum cu agresorii? Șoferul în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor. Iar minorii implicați în atac sunt cercetați pentru loviri și alte violențe. E drept că ancheta este încă în desfășurare pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele acestui atac de o violență extremă.