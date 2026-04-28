Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că în România nu există o criză de motorină. totusi el recunoaște problemele punctuale apărute în ultimele zile, când fermierii și șoferii nu au găsit combustibil pe zeci de kilometri. Responsabilitatea, spune oficialul, aparține exclusiv furnizorilor.

Situații critice. Motorină de negăsit pe 50 km

Confruntat cu realitatea din teren, unde numeroși consumatori s-au plâns de lipsa combustibilului, ministrul (care asigură interimatul la Agricultură) a făcut un apel direct către companiile din domeniu. El a descris situații concrete, care contrazic la prima vedere ideea că totul este în regulă. V-ați aflat vreodată în situația de a căuta o benzinărie cu motorină pe stoc, fără succes pe o rază de zeci de kilometri?

„Suntem înconjuraţi practic de această criză. Vedem ce se întâmplă şi la staţiile de alimentare. Ieri am avut mai multe discuţii cu furnizorii de motorină, făcând un apel la ei să asigure logistică şi furnizare, livrare de motorină la staţii pentru a nu rămâne în situaţia în care fermierul nu are unde să alimenteze”, a explicat Tanczos Barna.

Iar problemele nu sunt deloc minore. Ministrul a confirmat incidentele semnalate. „Din păcate, ieri, alaltăieri, au fost situaţii când pe o rază de 50 km nu se găsea motorină. Aceste probleme trebuie evitate şi este, practic, responsabilitatea acelor companii care trebuie să asigure logistica”, a subliniat acesta.

Explicația pentru goana după combustibil

Oficialul a oferit și o posibilă explicație pentru presiunea pusă pe stațiile de alimentare. Fluctuațiile de preț îi determină pe mulți șoferi să cumpere cantități mai mari de combustibil atunci când găsesc un preț mai bun, golind astfel rapid stocurile unei benzinării.

„Înţeleg că preţurile care variază pot genera anumite comportamente ieşite din comun din partea consumatorilor, adică cineva să vină să alimenteze mult mai mult când vede că preţul este un pic mai mic. Sau dacă este diferenţă de preţ între staţii să apară un astfel de comportament al consumatorului”, a mai spus Tanczos.

Doar o problemă de logistică?

Dar, în ciuda acestor blocaje, ministrul insistă că stocurile naționale de motorină nu sunt în pericol. Acesta a transmis că a primit asigurări ferme în acest sens, iar disfuncționalitățile sunt strict legate de transport și distribuție.

„Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Singura problemă este o disfuncţionalitate de logistică, de livrare la timp, a combustibilului la acele staţii unde apare câteodată o presiune din partea consumatorilor”, a punctat ministrul interimar al Agriculturii.

motorină avem, dar nu ajunge mereu unde și când trebuie.

Până la urmă, mesajul oficial este clar. Statul dă asigurări, iar responsabilitatea pentru pompele goale este pasată în totalitate companiilor private care gestionează logistica și livrările de combustibil în teritoriu.