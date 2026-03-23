Un grup de parlamentari UDMR a inițiat un proiect de lege care propune acordarea unui ajutor de stat în valoare de 12 euro pentru fiecare familie de albine. Sprijinul este gândit să ajute apicultorii să acopere costurile tot mai mari cu hrana albinelor și menținerea stupinelor, în condițiile în care producția de miere românească este serios amenințată.

Concurență neloială și mortalitate ridicată

Problemele din apicultură sunt multiple și complexe. Inițiatorii proiectului legislativ subliniază că dificultățile cu care se confruntă producătorii români nu sunt deloc de neglijat, de la pierderile de efective la importurile ieftine. „Sectorul se confruntă cu provocări majore: mortalitate ridicată a albinelor, importurile de miere extracomunitară cu prețuri reduse, ce generează o concurență neloială produsului românesc și împiedică valorificarea producțiilor autohtone”.

mierea noastră se luptă pe două fronturi: pierderi interne și o presiune tot mai mare din exterior.

Sprijinul actual nu acoperă hrana albinelor

Dar de ce este nevoie de un nou ajutor? La prima vedere, există deja mecanisme de sprijin. Numai că lucrurile stau puțin diferit, deoarece subvențiile actuale nu acoperă o componentă vitală a activității.

„Prin intervențiile specifice sectorului apicol din Planul Național Strategic (programul prin care sunt acordate subvenții în agricultură n.r) nu sunt acoperite cheltuielile privind hrana familiilor de albine. Iar aceste cheltuieli reprezintă o componentă esențială a activității apicole”, au precizat autorii proiectului.

Costuri tot mai mari din cauza vremii

Iar situația este agravată de condițiile meteo din ultimii ani. Apicultorii sunt nevoiți să cumpere din ce în ce mai multă hrană suplimentară pentru a-și menține stupinele sănătoase, iar acest lucru costă. „În ultimii ani, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, a secetei prelungite, a variațiilor bruște de temperatură și a reducerii resurselor melifere naturale, necesarul de hrană suplimentară a crescut vizibil, generând costuri tot mai mari”, spun inițiatorii.

Impactul este direct.

Fără un sprijin dedicat, sustenabilitatea întregului sector este pusă sub semnul întrebării. „lipsa unui sprijin pentru acoperirea acestor cheltuieli afectează sustenabilitatea stupinelor, crește riscul depopulării și conduce la pierderi economice importante, cu impact direct asupra producției apicole”.

Cum va funcționa ajutorul de 12 euro

Proiectul prevede ca ajutorul să fie acordat anual, pe o perioadă de trei ani, pentru a susține producția autohtonă. Valoarea sprijinului este stabilită la 12 euro pentru fiecare familie de albine. Fondurile necesare ar urma să fie asigurate de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Agriculturii.

E drept că schema de ajutor nu va putea fi aplicată imediat. Ea va intra în vigoare doar după ce va fi autorizată de Comisia Europeană. Pentru a primi banii, apicultorii trebuie să fie înregistrați oficial și să aibă stupine autorizate. si, activitatea lor trebuie să fie legală și funcțională, fără a se confrunta cu probleme de insolvență sau faliment.