Apicultorii din județul Hunedoara trag un semnal de alarmă și solicită sprijin de la Guvern pentru subvenționarea prețului la motorină. Costurile tot mai mari pentru deplasările stupilor în pastoral pun în pericol întreaga producție de miere din acest an, transformând activitatea într-una neatractivă și greu de susținut financiar.

Costuri de transport explozive

Principala problemă, spun crescătorii de albine, o reprezintă transportul stupinelor pe distanțe lungi, esențial pentru obținerea unei producții diversificate de miere. Tiberiu Korb, vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine (ACA) Hunedoara, explică situația în detaliu: „Ne afectează preţurile la carburanţi pentru că apicultorii se deplasează în pastoral între 200 şi 300 de kilometri cu maşina, cu pavilionul cu stupi. Acum oamenii stau pe gânduri dacă vor merge sau nu în pastoral.”

Iar riscurile nu sunt deloc de neglijat. „Transportul este foarte scump şi există riscul ca ajunşi în pastoral, apicultorii să nu facă nimic în ceea ce priveşte mierea, din diferite cauze. În ultimii ani, condiţiile au fost vitrege, mulţi au renunţat, chiar dacă motorina nu era aşa de scumpă ca acum. Ar trebui ca statul să subvenţioneze motorina, ca la restul agriculturii. Sunt nişte subvenţii care se dau prin APIA, dar este nevoie de foarte multe acte, procedura este greoaie”, a declarat Korb.

Un preț rezonabil de 6-7 lei

Dar care ar fi, până la urmă, un preț care să facă din nou rentabilă deplasarea în pastoral? V-ați gândit la asta? Apicultorii au și un răspuns concret. Potrivit vicepreședintelui ACA Hunedoara, motorina ar trebui oferită la un preț plafonat.

„Probabil cam acolo ar fi cât de cât rezonabil. Dar deja am ajuns la 10 lei pe litru”, a punctat Korb, referindu-se la un tarif de 6-7 lei pe litru.

Producție de miere în cădere liberă

Efectele prețurilor mari la carburanți s-au văzut deja în sezonul trecut, când cifrele au fost de-a dreptul descurajante. Potrivit datelor, anul trecut doar 20-30% dintre apicultori au mai plecat în pastoral. Cei care au ales să rămână acasă cu stupii nu au reușit, din păcate, să producă deloc miere, fiind nevoiți să hrănească artificial familiile de albine încă din toamna lui 2024 și până în primăvara aceasta.

Recolta a fost un dezastru.

„Sunt puţini cei care au făcut pastoral anul trecut şi au reuşit să extragă ceva miere de rapiţă sau floarea soarelui. Asta a fost recolta de anul trecut. Din păcate, n-au scos nicio lingură de miere de tei sau de salcâm. Apicultorii sunt descurajaţi, foarte multe stupine au dispărut”, a adăugat vicepreședintele ACA Hunedoara.

Mai mult decât producția de miere

Numai că miza nu este doar producția de miere, oricât de importantă ar fi ea pentru consumatori și pentru economie. Vorbim, de fapt, de un întreg ecosistem care se bazează pe munca albinelor. Fără polenizare, agricultura ar arăta complet diferit.

„Apicultura este importantă, în primul rând, pentru echilibrul ecosistemului. Peste 70.000 de plante se polenizează cu ajutorul albinelor. Ar trebui să nu uităm acest lucru şi de acest aspect ar trebui să ţină cont cei care fac legi”, a subliniat reprezentantul apicultorilor. În județul Hunedoara (unde activează circa o mie de apicultori) viitorul sectorului pare să depindă de o decizie rapidă a autorităților.