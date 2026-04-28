Criza îngrășămintelor este departe de a se fi terminat, iar soluțiile sunt puține și, mai ales, foarte scumpe. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a recunoscut marți, 28 aprilie, că România se confruntă cu o situație dificilă, generată de criza internațională și de sancțiunile impuse Rusiei și Belarusului, la care țara noastră a aderat alături de restul Uniunii Europene.

Dependenți de piața internațională

Tanczos Barna a explicat clar că problema nu este una strict locală, ci are rădăcini adânci în contextul geopolitic actual. Practic, opțiunile fermierilor români s-au redus dramatic și au devenit extrem de costisitoare. Asta pune o presiune uriașă pe întreaga agricultură, aflată în plină campanie de primăvară.

„Criza îngrășămintelor depinde de piața internațională sau este generată mai bine zis de criza internațională și sunt relativ puține surse care pot asigura îngrășăminte în România. Uniunea Europeană a luat câteva decizii. Sunt decizii ferme la care s-a raliat și România, cu toate sancțiunile către Rusia și Belarus. Din acest lucru s-au închis câteva opțiuni. Celelalte opțiuni au devenit foarte scumpe, cele care au fost generate de război”, a subliniat ministrul.

Problema internă. Neînțelegerea dintre Romgaz și Azomureș

Dar dincolo de contextul extern, ministrul a pus degetul pe o rană pur românească: lipsa unui acord între giganții Romgaz și proprietarii combinatului Azomureș. Această neînțelegere blochează o potențială soluție internă, care ar mai fi putut atenua șocul prețurilor de pe piața globală. Cum vine asta, ca într-o criză si anvergură, doi actori cheie din economia națională să nu poată ajunge la un numitor comun?

„Vom avea o discuție mâine-poimâine și pe această temă. Este foarte greu astăzi neavând o înțelegere nici până în ziua de astăzi între Romgaz și proprietarii de la Azomureș. Este foarte greu și astăzi să găsim soluții doar în România. Suntem înconjurați practic de această criză”, a mai subliniat Tanczos Barna.

Ce urmează? Discuții la minister

Și totuși, o rază de speranță există, chiar dacă firavă. Vicepremierul a anunțat că va organiza discuții în zilele următoare pentru a încerca să deblocheze situația.

Fermierii așteaptă.

E drept că aceste discuții (care ar urma să aibă loc mâine sau poimâine) vin târziu, în plină campanie de primăvară, când nevoia de îngrășăminte este acută și orice zi de întârziere poate afecta producțiile agricole de anul acesta.