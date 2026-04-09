În prag de Paște, botoșănenii iau cu asalt rulotele mobile ale fermierilor locali, formând cozi de la primele ore ale dimineții. Carnea de miel se vinde cu prețuri între 40 și 42 de lei pe kilogram, un tarif neschimbat față de anul trecut, atrăgând un număr uriaș de cumpărători pentru produsele lactate autohtone și preparatele din carne.

Prețuri bune și clienți fideli

Iar succesul pieței volante (o inițiativă a Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine ”Moldoovis”) pare să fi atins apogeul. Clienții revin an de an, atrași nu doar de produsele proaspete, ci și de prețurile care, e drept, au sfidat inflația. Ionică Nechifor, președintele asociației, confirmă fenomenul.

„Într-adevăr fermierii se bucură de un succes binemeritat iar cumpărătorii stau la coadă pentru a achiziționa cele mai bune produse. Ce este drept cei mai mulți dintre ei revin an de an și au făcut o adevărată tradiție în a-și achiziționa produse proaspete și calitative de la fermieri. Sunt atrași și de prețurile bune care au rămas neschimbate față de anul trecut. Spre exemplu la mielul carcasă prețurile sunt cuprinse între 40 și 42 de lei pe kilogram. La noi acesta este prețul și a rămas neschimbat față de anul trecut”, explică Nechifor.

De unde vine atâta marfă?

Dar cum de reușesc fermierii să facă față unei cereri atât de mari? Răspunsul stă, paradoxal, într-un blocaj comercial. Piața intracomunitară, destinația tradițională pentru mieii din nord-estul țării, este momentan închisă, așa că producătorii au redirecționat marfa către piața locală.

„Sunt destui miei, există marfă având în vedere că piața intracomunitară e blocată, zona noastră din nord-est a țării, care, de fapt, acolo livram, pe piața intracomunitară, fermierii nu riscă. Mieii au între 9 și 10 kilograme, în carcasă. Consumatorii fac de obicei mai din timp comenzile, comunică foarte bine cu fermierii și ei știu câtă marfă să pregătească. Relaționarea pe cartier, așa cum sunt amplasate rulotele, între fermieri și cumpărători, este deja cunoscută”, adaugă președintele ”Moldoovis”.

Bătălia câștigată cu supermarketurile

Până la urmă, lupta nu se dă doar la nivel de preț.

Gustul autentic și încrederea par să fie armele secrete ale micilor producători. Cumpărătorii preferă să știe exact de unde vine produsul, mulți dintre ei cunoscând personal fermierii de la care cumpără, o relație pe care marile lanțuri de magazine pur și simplu nu o pot replica. „Oamenii caută produsele autohtone, știu gustul și majoritatea nici nu se găsesc în supermarket, de aceea se îndreaptă spre rulote. Eu știu deja că toți cei care trec odată pe la rulotă, a doua oară nu se mai duc în supermarket. Și vin la rulotă și iau produse proaspete, mulți cunosc și fermierii, au mers la stâne, cunosc proveniența produselor. Cine cumpără o dată nu mai merge în altă parte”, punctează Ionică Nechifor.

Pentru cei interesați, rulotele fermierilor vor funcționa în cartierele din Botoșani până în Sâmbăta Mare, urmând ca după sărbători să își reia programul normal, pe tot parcursul anului.