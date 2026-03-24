O propunere de ordonanță de urgență a Ministerului Energiei a pus pe jar agricultura românească. Proiectul prevede reducerea conținutului de biocarburant din benzină de la 8% la un minim de 2%, o măsură care, deși menită să protejeze populația în fața crizei petroliere, este contestată vehement de Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC). Într-o scrisoare deschisă, organizația susține că măsura lovește direct în producători, destabilizează un sector vulnerabil și poate încălca legislația europeană.

O măsură contestată din perspectivă europeană

Alianța pentru Agricultură și Cooperare atrage atenția că mandatul de amestec minim de biocombustibili nu este opțional. E drept că vorbim de o obligație asumată de România în relația cu Comisia Europeană, prin Directiva RED III, transpusă la nivel național prin OUG 80/2018. În aceste condiții, orice derogare, chiar și una temporară, ar trebui notificată oficial la Bruxelles și justificată printr-o situație cu adevărat excepțională.

Dar cum rămâne cu celelalte state membre? Ei bine, AAC subliniază că nicio altă țară din Uniunea Europeană nu a adoptat o decizie similară, ceea ce plasează România într-o poziție riscantă din punct de vedere juridic. O astfel de derogare neanunțată și nejustificată ar putea avea consecințe pe termen lung, afectând negocierile viitoare privind RED IV, Pactul Verde European și chiar alocarea fondurilor din Politica Agricolă Comună.

Un precedent periculos.

Impactul direct asupra fermierilor

Dincolo de disputele juridice cu Bruxelles-ul, problema are o miză imediată și concretă pentru agricultori. AAC insistă că această reducere a componentei BIO afectează exact acei fermieri care au investit în culturi precum rapiţa, floarea-soarelui şi cerealele destinate producției de biocombustibili. Pentru multe exploataţii agricole, aceste culturi reprezintă o sursă stabilă de venit și sunt esențiale în rotația culturilor.

Ce se va întâmpla, mai exact? O scădere bruscă a cererii va duce inevitabil la surplus pe piaţă. Asta va pune presiune pe preţurile la uleiuri vegetale şi cereale, generând pierderi financiare pentru fermierii care au încheiat deja contracte de livrare. Efectele se vor resimți pe întreg lanțul agroalimentar, nu doar la nivelul producției primare. Pe bune, avertizează organizația, beneficiul obţinut la pompă printr-o asemenea măsură ar fi redus, în timp ce costurile suportate de agricultură ar fi mult mai mari.

Efecte economice și sociale în mediul rural

Iar efectele nu se opresc la pierderile financiare directe. AAC pune accent și pe consecințele sociale ale unei asemenea decizii. Industria biocombustibililor susţine mii de locuri de muncă în zone rurale şi defavorizate (multe dintre ele fără alte alternative economice), iar reducerea activităţii din acest sector ar agrava depopularea satelor şi sărăcirea comunităţilor locale.

În scrisoarea transmisă autorităţilor, Alianța arată că fermierii nu trebuie puşi în situaţia de a suporta costurile unei decizii pe care nu au provocat-o. Agricultura, susțin ei, nu poate fi tratată ca o simplă variabilă de ajustare într-o criză temporară.

Ce soluții propun agricultorii

Hai să vedem ce vor fermierii, de fapt. AAC nu se limitează la a critica, ci vine și cu propuneri concrete. În primul rând, cere modificarea articolului 5 din proiect, astfel încât orice reducere temporară să fie condiţionată de menţinerea blendingului anual de 8%, permițând doar o flexibilitate operaţională lunară. Cu alte cuvinte, ajustări punctuale da, dar fără a scădea pragul anual.

Mai mult, Alianţa solicită introducerea unui mecanism compensatoriu explicit pentru furnizorii de materie primă agricolă, nu doar pentru operatorii petrolieri, considerând că forma actuală a proiectului este insuficientă. Ca alternativă, organizația propune reducerea temporară a accizei la motorina agricolă, o măsură cu un impact estimat la aproximativ 40 de bani pe litru, care nu ar afecta cererea de biocarburanţi și nu ar contraveni obligațiilor europene.

Proiectul Ministerului Energiei, publicat luni seara, nu se oprește doar la biocarburanți. Documentul propune și limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină și motorină la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni, într-o încercare de a stopa eventuale tendințe speculative.