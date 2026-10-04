Grâul de panificație și cel furajer s-au scumpit la Constanța între 25 septembrie și 2 octombrie 2026, într-o săptămână în care leul s-a depreciat față de euro. Evoluția a fost opusă celei a florii-soarelui și a rapiței, ale căror prețuri au coborât pe piața fizică.

Oferta locală generoasă și scăderea cotațiilor de pe Euronext au apăsat asupra prețurilor oleaginoaselor, potrivit AgroIntel. Slăbirea monedei europene nu a compensat presiunea vânzărilor. În schimb, grâul european a beneficiat de un euro mai slab, care l-a făcut mai atractiv pentru cumpărătorii internaționali, și de o nouă licitație lansată de Arabia Saudită.

Grâul câștigă teren pe piața fizică, dar porumbul și orzul se ieftinesc

Cotațiile DAP Constanța, pentru marfa livrată la destinația convenită, sunt prezentate la un curs de 1 euro = 5,34 lei. Evoluțiile săptămânale au fost următoarele:

Grâul de panificație a urcat de la 225 la 228 euro/tonă, cu un avans de 3 euro/tonă.

Grâul furajer a crescut de la 209 la 213 euro/tonă, cu 4 euro/tonă.

Orzul furajer a coborât de la 213 la 210 euro/tonă, cu o scădere de 3 euro/tonă.

Porumbul s-a redus de la 232 la 229 euro/tonă, cu 3 euro/tonă.

Floarea-soarelui a scăzut de la 491 la 477 euro/tonă, cu 14 euro/tonă, cea mai mare reducere dintre mărfurile urmărite.

Rapița a coborât de la 531 la 523 euro/tonă, cu 8 euro/tonă.

AgroIntel apreciază că grâul românesc a devenit mai ieftin în dolari și mai competitiv la export, în săptămâna în care Arabia Saudită caută marfă. Scăderile orzului și porumbului de la Constanța au urmat direcția contractului european de porumb cu scadența apropiată.

Pe Euronext, scadența schimbă direcția prețului porumbului

Contractele bursiere au avut evoluții diferite în funcție de luna livrării. Pentru aceeași perioadă, prețurile de pe Euronext au fost:

Grâu, decembrie 2026: de la 234 la 242 euro/tonă, în creștere cu 8 euro/tonă.

Grâu, martie 2027: de la 238 la 243 euro/tonă, în creștere cu 5 euro/tonă.

Porumb, noiembrie 2026: de la 270 la 268 euro/tonă, în scădere cu 2 euro/tonă.

Porumb, martie 2027: de la 263 la 264 euro/tonă, în creștere cu 1 euro/tonă.

Rapiță, noiembrie 2026: de la 548 la 540 euro/tonă, în scădere cu 8 euro/tonă.

Rapiță, februarie 2027: de la 557 la 554 euro/tonă, în scădere cu 3 euro/tonă.

Scăderea porumbului cu livrare în noiembrie este pusă de AgroIntel pe seama raportului privind stocurile ridicate de porumb american. La rapiță, presiunea vine din slăbirea pieței globale a oleaginoaselor, influențată de recolta record de soia din Statele Unite.

Tunisia ar fi cumpărat grâu durum cu livrare în noiembrie și decembrie

Agenția de stat pentru cereale din Tunisia ar fi achiziționat aproximativ 100.000 de tone de grâu durum, în patru loturi de câte 25.000 de tone, la ultima licitație internațională.

Două loturi ar fi fost cumpărate de la comerciantul Casillo, la aproximativ 376,69 și 383,92 dolari/tonă. Celelalte două ar proveni de la Amber, la 358,29 și 366,29 dolari/tonă. Prețurile includ costul mărfii și transportul, în condiția comercială C&F.

Pentru marfa din Marea Neagră, Europa de Est sau regiunea mediteraneană, livrările sunt programate între 5 noiembrie și 25 decembrie. Celelalte origini au intervale de livrare diferite.

Tunisia a păstrat condiția originilor opționale. Furnizorii din Marea Neagră trebuie să găsească marfă din surse alternative dacă războiul din Ucraina perturbă disponibilitatea cerealelor și nu pot invoca forța majoră în această situație.

Seceta reduce perspectivele recoltei franceze de porumb

În Franța, seceta și canicula din vara lui 2026 au afectat culturile de porumb boabe. La 28 septembrie, numai 22% erau evaluate în stare bună sau excelentă, față de 62% în aceeași perioadă din 2025.

Ponderea a rămas neschimbată față de săptămâna precedentă și este cel mai scăzut nivel înregistrat de FranceAgriMer din 2011. Luna septembrie, foarte secetoasă, a lăsat puține posibilități de refacere a culturilor, iar producția este așteptată să ajungă la cel mai redus nivel din anii 1970.

Recoltarea a avansat însă rapid. Până la 29 septembrie fusese strâns porumbul de pe 67% din suprafață, față de 45% cu o săptămână înainte și o medie de 20% pentru ultimii cinci ani.

Exporturile limitate apasă asupra prețurilor din Rusia

Capacitatea redusă a porturilor din Azov și Marea Neagră ar putea lăsa Rusia cu 20-30 de milioane de tone de cereale nevândute în acest sezon. Potrivit ProZerno, la o recoltă de aproximativ 140 de milioane de tone, potențialul de export este estimat la 59 de milioane de tone.

Potrivit aceleiași estimări, fără revenirea operațiunilor din porturile sudice, exporturile ar putea ajunge la numai aproximativ 39 de milioane de tone, iar stocurile reportate ar putea urca la 34,8 milioane de tone până la finalul anului.

În sudul Rusiei, prețurile grâului au coborât la aproximativ 40-50 de dolari/tonă, aproape jumătate din nivelul de acum câteva luni, relatează AgroIntel. Unii fermieri sunt astfel forțați să vândă în pierdere.

La floarea-soarelui, 4-5 milioane de tone din noua recoltă nu au încă un cumpărător. Capacitatea internă de procesare nu poate absorbi rapid întregul volum, iar Rusia discută o posibilă reducere a suprafețelor cultivate pentru recolta din 2027.

Revenirea rapiței spre iarnă rămâne o estimare pentru piața europeană

În Ucraina, cererea europeană constantă susține tranzacțiile cu rapiță, deși prețurile interne au scăzut deja la fabrici și în porturile de la Dunăre. La frontiera vestică, nivelul cererii rămâne la 460-465 euro/tonă.

Aproximativ 60-70% din exporturile ucrainene de rapiță din august până în octombrie urmează să fie transportate pe calea ferată. Pentru octombrie erau deja contractate aproximativ 330.000 de tone.

Analiștii citați de AgroIntel consideră posibilă o corecție de două săptămâni pe piața europeană, care ar putea apăsa și asupra cotațiilor ucrainene. Ei apreciază însă că scăderea ar fi temporară și estimează o revenire a prețurilor europene spre 600-620 euro/tonă până în decembrie și ianuarie, cu un nivel de 640 euro/tonă într-un scenariu favorabil.

Această evoluție ar putea împinge prețurile rapiței din porturile ucrainene până la 510-520 euro/tonă, conform aceleiași estimări.