Guvernul a aprobat o serie de modificări importante pentru subvențiile acordate fermierilor prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Decizia, luată în ședința de joi, 12 martie, extinde sprijinul pentru anumite culturi pomicole și aduce clarificări menite să optimizeze plățile directe din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Actul normativ modifică și completează Hotărârea de Guvern nr. 1571/2022, având ca scop alinierea legislației naționale la cea mai recentă versiune a Planului Strategic (v. 8.1) și la noile reglementări europene. Potrivit Agrointel, actualizarea vizează corelarea mecanismelor de finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) cu noile realități tehnice aprobate de Comisia Europeană.

Sprijin extins pentru pomicultori: Perele, gutuile și alunele devin eligibile

Una dintre principalele noutăți este extinderea sprijinului pentru sectorul pomicol. Prin noua hotărâre, se introduce posibilitatea de finanțare prin intervenția PD-19, cunoscută ca „Sprijin cuplat pentru venit – Fructe”. Astfel, fermierii care cultivă pere, gutui și alune de pădure vor putea solicita acest tip de subvenție, lărgind gama de culturi eligibile pentru sprijinul cuplat.

Clarificări pentru culturile permanente și garanții în zootehnie

Legislația actualizată aduce vești bune și pentru fermierii cu suprafețe agricole încadrate ca și „culturi permanente”. Au fost eliminate limitările stricte asupra anumitor tipuri de suprafețe, pentru a asigura o interpretare unitară. Această modificare facilitează accesul la intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din Planul Strategic 2023-2027.

În sectorul zootehnic, Guvernul a introdus o măsură de predictibilitate financiară. Începând cu anul 2026, pentru intervenția PD-27 (Pășunat extensiv), s-a stabilit un cuantum minim garantat. Această garanție oferă fermierilor care cresc bovine mai multă siguranță în planificarea activității.

Reglementări unitare pentru Eco-scheme

Noile reguli aduc clarificări și în privința Eco-schemelor, normele privind angajamentele voluntare fiind actualizate pentru a asigura un tratament egal între sectorul vegetal și cel zootehnic. Modificările includ stabilirea exactă a perioadei de angajament, ceea ce garantează o gestiune financiară mai riguroasă a fondurilor alocate pentru aceste practici prietenoase cu mediul. Totodată, legislația națională a fost aliniată la modificările aduse de Regulamentul (UE) 2025/2649 privind implementarea planurilor strategice naționale.

Ministerul Agriculturii: Fondurile rămân constante, dar utilizarea lor devine mai eficientă

Într-un comunicat de presă, Ministerul Agriculturii a subliniat că aceste schimbări fac parte dintr-un proces de simplificare și adaptare a regulilor de finanțare. Scopul este ca sprijinul european să ajungă la o gamă cât mai variată de culturi și să ofere stabilitate producătorilor agricoli.

„Prin actul normativ aprobat astăzi se continuă procesul de simplificare și adaptare a regulilor de finanțare, astfel încât sprijinul european să ajungă la o gamă cât mai diversificată de culturi și să asigure stabilitate financiară fermierilor, în special celor din sectorul zootehnic și cel al pomiculturii. Facem precizarea că aceste modificări nu afectează contribuția totală a Uniunii Europene aprobată pentru România. Fondurile alocate prin Planul Strategic 2023-2027 rămân constante, însă, prin aceste modificări, utilizarea lor devine mai eficientă și mai adaptată nevoilor actuale ale producătorilor agricoli”, se arată în comunicatul ministerului.