Prețul cireșelor în 2026 a avut o evoluție neobișnuită: sezonul a început cu valori foarte mari, de 150-180 de lei pe kilogram pentru primele loturi de import, apoi a urmat o corecție rapidă după intrarea pe piață a producției locale. Pentru cine caută direct răspunsul la întrebarea „cât costă cireșele în 2026?”, tabloul este acesta: la finalul lunii aprilie 2026, un kilogram de cireșe din Spania se vindea cu aproximativ 180 de lei în Sibiu, în prima săptămână din mai 2026 în piețe precum cele din Oradea prețurile coborâseră la 80 de lei pe kilogram, iar odată cu apariția volumelor locale s-a ajuns frecvent la 20-50 de lei pe kilogram, cu cazuri de 10-30 de lei la producători sau în piețe aglomerate.

Pentru cireșele românești, estimarea anunțată de producători la începutul sezonului a fost mai temperată: prețurile de pornire erau așteptate la 20-25 de lei pe kilogram, cu scăderi în iunie spre 20 de lei sau chiar sub acest prag. În același timp, primele cireșe românești din acest an urmau să ajungă în piețe cu o întârziere de circa 7-10 zile, din cauza primăverii reci și a iernii prelungite. Specialiștii estimau că primele fructe vor fi disponibile în vestul țării în jurul datei de 15 mai, în timp ce în sud vor apărea abia după 23 mai. Vestea bună a fost că se anunța o producție excelentă, după un an 2025 dezastruos pentru pomicultori.

Prețul cireșelor în 2026: de la 180 lei/kg la 10-30 lei/kg, în funcție de moment și piață

2026 a adus cele mai mari prețuri de început de sezon din ultimii ani, între 150 și 180 de lei pe kilogram, pe fondul importurilor timpurii și al ofertei limitate. Acest vârf explică de ce primele știri despre cireșe au părut șocante pentru consumatori. Un exemplu clar a venit din Sibiu, unde la finalul lunii aprilie 2026 un kilogram de cireșe din Spania se vindea cu aproximativ 180 de lei.

Declinul a fost însă rapid. În prima săptămână din mai 2026, în piețe precum cele din Oradea, prețurile coborâseră deja la 80 de lei pe kilogram. După intrarea pe piață a producției locale, scăderea s-a accentuat puternic. În mod obișnuit, în 2026, prețurile au ajuns la 20-50 de lei în piețe, iar în unele cazuri, la producători sau în piețe aglomerate, s-au înregistrat valori de 10-30 de lei pe kilogram pentru cireșe.

Asta înseamnă că, atunci când cineva caută „preț cireșe 2026”, nu există un singur răspuns valabil pentru tot sezonul. Prețul a depins foarte mult de momentul cumpărării, de proveniență, de soi, de piață și de canalul de vânzare. Importurile foarte timpurii și variantele premium sau ECO au rămas semnificativ mai scumpe decât cireșele românești intrate la maturitate în a doua parte a lunii mai și în iunie.

Când apar cireșele românești în piețe și de ce sezonul a pornit cu întârziere

Iarna care s-a prelungit până aproape de 1 martie și temperaturile scăzute din primăvară au decalat întregul proces de vegetație. Asta a împins în față și momentul apariției fructelor autohtone.

Dr. ing. Marius Roman, fondatorul Pepinierelor Roman, a explicat în detaliu calendarul estimat pentru acest sezon: „Pomii fructiferi, în general, au pornit cu întârziere în vegetație, în mod special, să spunem așa, în partea de sud a țării, în nordul țării. Sunt și excepții, respectiv vestul țării, unde temperaturile au fost mai ridicate și acolo pomii au pornit în vegetație mult mai devreme și cireșele vor apărea un pic mai devreme, să spunem respectiv, în jurul datei de 15 mai pentru soiurile extratimpurii. În cazul zonelor mai reci, unde iarna și-a făcut prezența până aproape de 1 martie, iar luna martie a fost destul de rece, chiar și acum, în prima jumătate a lunii aprilie, soiurile extratimpurii și timpurii vor ajunge la maturitate de recoltat, cu o întârziere de circa 7-10 zile. Estimăm, în cazul nostru, aici, pe județul Ialomița, unde avem plantația Paradisul Cireșelor, celor 12 hectare, deci aproape 20.000 de pomi, că în jurul datei de 23-25 mai se va matura primul soi, cel mai timpuriu soi pe care îl avem în plantația de cireș, respectiv soiul Early Lory. Celelalte, bineînțeles că, undeva după data de 1 iunie, pe tot parcursul lunii iunie, iar dacă nu vor fi temperaturi foarte ridicate, soiurile târzii se pot recolta și consuma, chiar și în prima decadă sau prima jumătate a lunii iulie. Deci, anul acesta, în principiu, nu putem spune la nivel național, dar în marea majoritatea a bazinelor pomicole totul este cu o oarecare întârziere de circa 7-10 zile”.

Acest decalaj a influențat direct și prețurile. Cât timp oferta autohtonă nu a intrat în piețe, consumatorii au plătit mai mult pentru fructele de import. Odată ce livezile românești au început să livreze, diferența s-a văzut imediat în tarabe.

Unde s-au văzut cele mai mici și cele mai mari prețuri în piețele din 2026

În București, variațiile au fost mari chiar și de la o piață la alta. În Piața Titan, cireșele din Grecia au ajuns la 20 lei pe kilogram, iar soiurile pietroase se vând cu aproximativ 30 lei. În Piața Obor, cireșele românești din Voinești puteau fi găsite la 10, 16, 20 sau 25 lei pe kilogram. Tot în Obor, cireșele importate din Bulgaria ajungeau la aproximativ 27 lei, iar cele pietroase urcau spre 30-35 lei.

Pe 16 mai 2026, în Piața Obor, se găseau cireșe și cu 13,90 lei kilogramul, alți producători le vindeau cu 15,90 de lei, iar cele mai scumpe erau 35 de lei. În Piața Domenii, tabloul era diferit: soiul „inimă de porumbel” ajungea la 60 lei/kg, cele etichetate drept foarte dulci costau în jur de 45 lei/kg, iar cireșele pietroase se vindeau cu aproximativ 50 lei/kg.

În Piața Amzei, la început de sezon, cele mai ieftine cireșe porneau de la 50 lei/kg, incluzând cireșe de mai sau pietroase din Grecia. Pe 16 mai 2026, în Piața Amzei, cireșele albe din Grecia ajungeau la 60 de lei.

Diferențele de preț dintre Obor, Titan, Domenii și Amzei arată clar cum funcționează piața: acolo unde rulajul este mare și concurența mai puternică, prețurile pot coborî rapid. În piețele percepute drept premium sau pentru anumite soiuri și calități, nivelul rămâne mai ridicat.

Cât costă cireșele online în 2026: Freshful și Sezamo rămân peste piețele clasice

Canalul online a rămas, în 2026, mult mai scump decât piețele tradiționale, mai ales pentru produsele ECO. Pe platforma online Freshful, cireșele standard ajung la aproximativ 65-68 lei/kg, iar variantele ECO din România sau Buzău urcă între 150 și 175 lei/kg.

Pe platforma online Sezamo, cireșele ECO din Italia costă aproximativ 80 lei/kg, iar cele românești ECO ajung la 160 lei/kg sau chiar 180 lei/kg pentru caserole mici. Pe aceeași platformă, cireșele din Grecia, chiar și la gramaj redus, rămân la aproximativ 150 lei/kg.

Pentru cumpărător, diferența este evidentă: când în piețe se găseau cireșe românești la 10-25 de lei pe kilogram, online exista în paralel un segment premium de 65-180 de lei pe kilogram. Practic, în 2026 s-au suprapus mai multe piețe ale cireșelor: import timpuriu foarte scump, retail online premium și piață clasică alimentată de producția locală.

Comparație cu 2024 și 2025: de ce 2026 a fost un an aparte pentru prețul cireșelor

Ca să înțelegem mai bine dacă cireșele din 2026 au fost sau nu mai scumpe, merită pus sezonul în context. În 2024, un kilogram de cireșe de mai se vindea cu cel puțin 60 de lei în piețe, cu un start de sezon la aproximativ 100 de lei/kg pentru importuri, stabilizându-se la 60-70 lei/kg în mai. În același an, direct de la producători, costurile coborau la 20-40 de lei pe kilogram.

În 2025, primele cireșe au costat în jur de 130 de lei pe kilogram, iar în piețe prețurile s-au menținut între 70 și 120 de lei, cu un prag minim de circa 50 de lei/kg. Comparativ cu acești doi ani, 2026 a pornit mai sus decât 2025 în zona de vârf, dar a și coborât mai repede și mai mult după apariția producției locale.

Exact aici se vede particularitatea sezonului 2026: deschidere cu prețuri extrem de ridicate și apoi o ieftinire puternică, susținută de o ofertă internă bună. Pentru consumatorii care au așteptat câteva săptămâni, diferența de cost a fost majoră.

Se anunță un an excelent pentru producție după un 2025 foarte greu

Dacă anul trecut pomicultorii abia au supraviețuit din cauza înghețului târziu, acum lucrurile stau complet diferit. Pornirea întârziată în vegetație a ferit pomii de îngheț, iar iarna geroasă, dar fără temperaturi extreme, a menținut mugurii floriferi în stare perfectă. Producțiile medii estimate sunt între 6 și 10 tone la hectar, dar în livezile cu tehnologie adecvată se poate ajunge și la 20 de tone.

„Legat de producție, se anunță un an foarte bun, acum să dea Dumnezeu să nu avem probleme legate de grindină sau alte fenomene meteo severe. Producțiile vor fi bune și pentru că iarna, deși am avut temperaturi scăzute cu zăpadă, nu au fost temperaturi extrem de scăzute încât să pună în pericol viabilitatea mugurilor floriferi, dar, în același timp, a menținut pomii în repaus vegetativ și, așa cum spuneam, ponirea în vegetație a fost întârziată, ceea ce ne-a ajutat foarte mult să scăpăm de înghețurile târzii de primăvară, care, de altfel, au fost destul de puțin prezente decât în anumite regiuni”, explică specialistul.

Acesta adaugă că cifrele pot varia. „În funcție de tipul de cultură, se pot obține producții între 6-8 tone pe hectar și poate chiar și peste 10 tone la hectar. Acum, sigur că există posibilitatea să se obțină chiar și 20 de tone la hectar. Numai că în momentul în care obținem cantități foarte mari, este o problemă privind calitatea. Adică ar trebui hrană din abundență, un sistem de fertilizare bine pus la punct și partea de nutriție pusă la punct în detaliu, dar eu zic că producții care sunt în jur de 10 tone la hectar reprezintă atât calitate și este o producție foarte bună. Deci aș spune că în jur de 10 tone la hectar se poate obține anul acesta în condițiile în care se aplică și o tehnologie adecvată”.

Estimarea producătorilor: cât ar trebui să coste cireșele românești la început de sezon

V-ați întrebat însă cât vom scoate din buzunar pentru ele? La început de sezon, prețurile erau estimate ca fiind mai piperate, dar mult sub nivelurile extreme observate la importuri. Se estima un preț de pornire angro de 20-25 de lei pe kilogram. Pe măsură ce piața urma să se umple de fructe, în luna iunie, prețurile ar fi trebuit să scadă.

„Prețurile vor porni de la 20-25 lei pe kilogram la început de sezon iar pe parcursul lunii iunie cred că vor scădea undeva în jur de 20 de lei pe kilogram și treptat, treptat, poate chiar sub 20 de lei pe kilogram. Dar trebuie să luăm în calcul faptul că eu preconizez aceste prețuri pentru că și puterea de cumpărare a scăzut destul de drastic. Și sperăm că printr-o producție bună, atât noi cât și ceilalți fermieri care muncesc din greu să obțină aceste producții de cireșe și în general și alte fructe, sperăm ca printr-o producție bună să suplinim pierderile pe care le-am avut și cheltuielile pe care le-am avut, de exemplu, anul trecut în care, deși producție nu am avut, cheltuieli s-au făcut aproape la fel ca și cum am fi avut producție”, a menționat ing. Marius Roman.

În practică, scăderile apărute în piețele mari, până la 13,90 lei, 15,90 lei sau 20-25 de lei pe kilogram, au arătat că atunci când oferta locală devine consistentă, această estimare poate fi atinsă și chiar depășită în jos.

Cât de accesibile sunt cireșele în 2026 raportat la salariul minim

În mai 2026, salariul minim brut în vigoare este de 4.050 lei, ceea ce înseamnă un salariu net de aproximativ 2.574 lei. Raportat la un preț de 50 de lei/kg, un român cu salariul net de 2.574 lei își permite să cumpere, în mai 2026, circa 51 de kilograme de cireșe.

Calculele devin și mai interesante când sunt puse lângă extremele din piață. La 180 de lei/kg, același salariu acoperă mult mai puțin decât în scenariul de 50 de lei/kg. La 20-25 de lei/kg, accesibilitatea crește rapid. Diferența explică de ce momentul cumpărării a contat atât de mult în 2026, mai ales într-un an în care consumatorii au urmărit atent fiecare leu cheltuit și pe alte produse sezoniere, nu doar pe fructe sau pe Meniul de Paște 2026 aduce pasca fără blat și frip.

Evenimentul „Paradisul Cireșelor” revine după pauza provocată de sezonul slab din 2025

După o pauză de un an cauzată de producția foarte mică din 2025, faimosul eveniment „Paradisul Cireșelor” de la livada din Coșereni, județul Ialomița, se va organiza din nou. Aici, oricine își poate culege singur fructele direct din pom, un format care poate deveni atractiv și pentru cei care urmăresc prețul final plătit pe fructe foarte proaspete.

„Din luna mai, când se maturează primul soi și până la final, vom organiza diverse evenimente prin care atât preșcolari, școlari, cât și familii pot veni, fie în grupuri organizate, fie pur și simplu în familie, să își recolteze singuri fructe, să deguste și într-un final, să-și achiziționeze cantitatea dorită, recoltată chiar de dânșii. Adică, pe principiul: recoltează singur. Anul trecut după cum știți nu a avut loc acest eveniment atât de îndrăgit pentru că am avut fructe foarte puține pe vârfurile cireșilor și le-am recoltat noi și le-am vândut la poarta fermei, pentru că era foarte greu să le recoltez, s-au recoltat doar cu platformă de recoltat de pe vârf. Dar anul acesta porțile noastre sunt deschise”, a încheiat specialistul în pomicultură.

Pentru 2026, imaginea de ansamblu este clară: cine a cumpărat foarte devreme a găsit cireșe la 150-180 de lei/kg, cine a așteptat începutul și mijlocul lunii mai a prins deja coborâri spre 80 de lei/kg și apoi spre 50, 35, 25, 20 sau chiar 13,90 lei/kg în unele piețe. Iar pentru cireșele românești, semnalul din livezi a fost unul bun: întârziere de 7-10 zile la apariție, dar perspective excelente de producție și șanse mai mari ca prețurile să se așeze odată cu sezonul plin.