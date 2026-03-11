Subvenția APIA pentru bovine în 2026: Ce dată de referință se aplică fermei tale

Fermierii care cresc bovine pot depune cererile pentru Ajutorul Național Tranzitoriu (ANTZ) în 2026, însă plata depinde de o dată de referință specifică, stabilită în funcție de anul înființării exploatației. Perioada de depunere a solicitărilor la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se va desfășura între 16 martie și 5 iunie 2026.

Regulile pentru Ajutorul Național Tranzitoriu pentru carne de vită și mânzat, cunoscut ca ANTZ 8, sunt clare și se bazează pe numărul de animale deținut la anumite momente cheie. Potrivit informațiilor publicate de Agrointel, pentru anul de cerere 2024, cuantumul acestei subvenții a fost de 73,9725 euro pe cap de vacă, valoarea pentru 2025 nefiind încă stabilită.

Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii

Pentru a beneficia de plata ANTZ 8 în campania din 2026, producătorii agricoli trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții. În primul rând, la data la care solicită subvenția, fermierul trebuie să dețină în exploatația sa, înregistrată cu cod ANSVSA, cel puțin un animal din specia bovine. Acesta trebuie să fie corect identificat și înregistrat în Baza Națională de Date (BND), conform legislației sanitar-veterinare.

A doua condiție esențială vizează efectivul minim. Solicitantul trebuie să fi deținut un efectiv de cel puțin 3 capete de bovine, cu o vârstă de minimum 16 luni, înregistrate în BND la data de referință specifică exploatației sale.

Care este data de referință pentru plata ANTZ 8

Data de referință este cel mai important criteriu și variază în funcție de momentul în care a fost înființată ferma. APIA a stabilit un calendar precis pentru a determina efectivul eligibil pentru plată. Cea mai veche dată de referință, 31 ianuarie 2018, se aplică fermelor înființate înainte de 2018.

Datele de referință pentru ANTZ 8 în funcție de înființarea exploatației sunt următoarele:

31 ianuarie 2018 – pentru exploatațiile înființate până la această dată, inclusiv.

– pentru exploatațiile înființate până la această dată, inclusiv. 28 februarie 2023 – pentru exploatațiile înființate în perioada 1 februarie 2018 – 28 februarie 2023, inclusiv.

– pentru exploatațiile înființate în perioada 1 februarie 2018 – 28 februarie 2023, inclusiv. 3 aprilie 2024 – pentru exploatațiile înființate în perioada 1 martie 2023 – 3 aprilie 2024, inclusiv.

– pentru exploatațiile înființate în perioada 1 martie 2023 – 3 aprilie 2024, inclusiv. 2 martie 2025 – pentru exploatațiile înființate în perioada 4 aprilie 2024 – 2 martie 2025, inclusiv.

– pentru exploatațiile înființate în perioada 4 aprilie 2024 – 2 martie 2025, inclusiv. 15 martie 2026 – pentru exploatațiile înființate în perioada 3 martie 2025 – 15 martie 2026, inclusiv.

Cum se calculează plata și ce documente sunt necesare

Subvenția ANTZ 8 se acordă pentru efectivul eligibil deținut la data de referință, care include un minim de 3 bovine cu vârsta de cel puțin 16 luni, dar și pentru tineretul bovin, mascul și/sau femel, cu vârsta de minimum 7 luni. Cuantumurile sunt diferențiate și calculate de APIA, luând în considerare efectivul total de bovine din exploatație la data de referință a anului de cerere curent, respectiv 15 martie 2026.

La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte următoarele documente generale:

Copie după cartea de identitate, pașaport sau certificatul de înregistrare la registrul comerțului.

Dovada deținerii unui cont bancar activ.

Procură notarială, în cazul în care cererea este depusă de un împuternicit.