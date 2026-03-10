Zeci de mii de fermieri au așteptat luni, 9 martie, virarea subvențiilor, însă la finalul zilei s-au trezit cu conturile goale. Banii pentru ecoschema PD-28, promiși de conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), nu au ajuns la beneficiari, generând un val de nemulțumiri în rândul agricultorilor.

Promisiunea a fost făcută public chiar de șefa APIA, Nicoleta Gabriela Andrei, care anunțase că plățile vor fi efectuate luni. Potrivit informațiilor publicate de Agrointel, agricultorii din toată țara au verificat conturile pe parcursul întregii zile, dar sumele aferente subvenției de aproximativ 33 de euro, acordată pentru menținerea zonelor neproductive, au întârziat să apară.

„Ne întrebăm în ale cui conturi vor intra banii?”

Printre cei care au așteptat degeaba se numără și Valentin Popa, Vicepreședinte al Asociației Forța Fermierilor (AFF) și fermier în județul Călărași. Acesta a declarat luni seară că nu doar că nu a primit banii, dar nici la nivel local nu existau informații despre ordine de plată iminente.

„Nu am primit nimic și din ce am întrebat la APIA nici liste nu s-au făcut, cu atât mai mult să se facă ordine de plată. Am mai vorbit cu colegi de aici din sud și au primit același răspuns de la APIA. Am văzut că doamna director a spus că vor intra banii în conturi dar ne întrebăm în ale cui conturi?”, a afirmat fermierul.

Speranțe în nordul țării: „Așteptăm săptămâna aceasta”

Situația pare diferită în alte zone ale țării, unde unii agricultori au primit confirmări că se află pe listele de plată. Iulian Siminic, un fermier din județul Botoșani și membru al Asociației Forța Fermierilor, a confirmat că a primit semnale pozitive de la APIA, deși banii nu intraseră încă în cont.

„Am ordin de plată, am întrebat la APIA și mi-au spus că o să intre banii. Astăzi nu au intrat, dar așteptăm săptămâna aceasta. Vreau să vă mulțumesc pentru că datorită dumneavoastră, echipei Agrointeligența – AGROINTEL.RO, s-au mai trezit și au început să plătească. Acum să sperăm că vedem efectiv banii rapid în conturi dar dacă în luna februarie aveam doar decizie de plată acum ave ordin”, a declarat Iulian Siminic.

Reacții din toată țara: Zero lei în conturi

Nemulțumirea s-a manifestat pe scară largă și în mediul online, în special pe grupurile de social media dedicate fermierilor. La întrebarea dacă au primit banii pentru PD-28, răspunsurile au confirmat întârzierea plăților în majoritatea județelor. Fermieri din Botoșani, Constanța, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Mureș, Brăila, Neamț, Maramureș, Tulcea, Iași și Hunedoara au raportat că nu au primit nicio sumă. Unii au primit chiar informații contradictorii de la funcționarii locali. „Am fost pe la APIA azi am avut ceva treabă și am întrebat dacă sa autorizat la plata PD 28 și mi-au spus că mai durează”, a scris un agricultor.

Promisiunea oficială și cifrele din spate

Așteptările fermierilor au fost alimentate de o declarație făcută vineri, 6 martie, de șefa APIA, Nicoleta Gabriela Andrei. Aceasta a precizat că, din cei 72.800 de fermieri care au solicitat subvenția PD-28, 64.000 fuseseră deja autorizați la plată pentru o sumă totală de 169,4 milioane de euro.

„Au fost plătiți toți cei autorizați până pe 26 februarie. Luni vor fi plătiți toti cei autorizați, astăzi au fost virați banii din MADR”, a spus șefa APIA la acel moment. Subvenția, cunoscută și ca „plata pe pârloagă”, se acordă pentru întreaga suprafață a fermei cu condiția ca agricultorii să lase nelucrate 2% din terenurile agricole.