Cum va interzice UE celor 10 bănci să aibă impact asupra vânzărilor de obligațiuni pe piețe și bănci?

Zece bănci au fost excluse din cauza încălcărilor din trecut ale regulilor antitrust din vânzările de datorii sindicalizate ale Uniunii Europene, care susțin fondul de recuperare COVID-19 de până la 800 miliarde euro (969 miliarde dolari) al Bruxelles-ului.

Iată ce înseamnă această mișcare pentru vânzările de datorii din UE, piețele de obligațiuni și băncile afectate:

CE BANCI SUNT AFECTATE?

Băncile din toate colțurile lumii sunt afectate: creditorii americani JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. și Bank of America Corp. , precum și colegii britanici Barclays Plc și NatWest Group Plc sunt pe listă.

În Europa continentală sunt afectate Deutsche Bank AG, Natixis SA, Credit Agricole SA și UniCredit SpA. Plus Nomura Holdings Inc. din Japonia. Toate băncile au refuzat să comenteze.

Toate pe lista celor 39 de dealeri principali responsabili de gestionarea vânzărilor de datorii – sindicalizate și licitate – pentru bloc și gestionarea tranzacționării datoriilor pe piața secundară.

Multe sunt băncile europene de pe piața obligațiunilor din sectorul public; șapte sunt printre primii 10 câștigători de comisioane din vânzările de datorii sindicalizate pe această piață începând cu 2020, potrivit Dealogic.

CE AU FACUT?

Interdicția se referă la creditorii găsiți ca făcând parte din trei carteluri, în ultimii trei ani. S-au văzut o serie de bănci amendate pentru că au jucat pe piețele spot valutare în perioada 2007-2013. Un altul a constatat că o serie de bănci au colaborat la strategiile de tranzacționare și la stabilirea prețurilor în perioada 2010-2015 pentru obligațiunile din sectorul public – datorii emise de instituții guvernamentale. Un al treilea este legat de un cartel de comercianți de la diverse bănci de pe piața primară și secundară a obligațiunilor de stat europene.

Cât de mari vor fi pierderile din taxe?

A ieși din sindicalizări, în care băncile de investiții sunt angajate de un emitent pentru a vinde datorii direct către investitori finali, înseamnă a pierde comisioane profitabile. Băncile au realizat 20 de milioane de euro – 0,1% din cele 20 de miliarde de euro – în comisioane din obligațiunea de debut de marți, potrivit calculelor Reuters.

Taxele variază în funcție de scadențele datoriilor; cu cât obligațiunea este mai lungă, cu atât sunt mai mari comisioanele.

O medie a comisioanelor sale pe toate scadențele pentru restul de 60 de miliarde de euro din emisiunea de datorie pe termen lung din acest an s-ar traduce într-un fond de alte 66 de milioane de euro dacă toate aceste datorii ar fi sindicalizate, au arătat calculele Reuters. Având în vedere că va fi împărțit între toate băncile participante, aceasta este o sumă relativ mică în comparație cu cel mai mare câștigător de 224 milioane de dolari, JPMorgan, singur obținut din vânzările de datorii din sectorul public european sindicat de la începutul anului 2020, potrivit Dealogic.

De asemenea, UE plătește comisioane mai mici pentru datoria fondului său de recuperare decât suveranii europeni. Cu toate acestea, în prezent își emite toate datoriile prin sindicalizări și se va baza pe ele mult mai mult decât suveranii chiar și după începerea licitațiilor din septembrie, ceea ce înseamnă că este o sursă de taxe pe care băncile nu vor dori să o rateze.

Excluderea înseamnă, de asemenea, că împrumutătorii mai mici și-ar putea vedea creșterea cotei de taxă.

CÂT VA DURA INTERZICEREA?

Nu s-a dat nicio cronologie. Comisarul european pentru buget, Johannes Hahn, a declarat că comisia va lucra prin intermediul informațiilor furnizate de bănci cu privire la modul în care au abordat problemele „cât mai repede posibil”.

Surse au declarat pentru Reuters că unele bănci au prezentat deja informații, iar celelalte rămânând urmate în curând. Acest lucru ar putea însemna că unele dintre băncile interzise ar putea obține undă verde pentru a se alătura vânzărilor de obligațiuni, au spus sursele.

Un bancher senior de la un dealer primar neinterzis a declarat că se așteaptă ca cel puțin câteva bănci să fie readmise până în septembrie, când vor începe licitațiile UE.

VA ATINGE LICHIDITATEA?

Cumpărarea de obligațiuni a BCE a eliminat o oarecare lichiditate pe piețele cu venit fix ale blocului. Lichiditatea contează pentru investitori, făcând tranzacția mai ușoară și mai ieftină.

Taxele de sindicare sunt un factor cheie care motivează băncile să participe la licitații mult mai puțin profitabile, dar cruciale pentru menținerea lichidității.

Guvernele europene au pierdut dealerii primari în ultimii ani, deoarece băncile au considerat că afacerea este mai puțin profitabilă.

Și dacă mai rămân bănci mai mari care să-și subscrie sindicările ar putea reprezenta, de asemenea, riscuri pentru UE.