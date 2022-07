În acest an şcolar 2022-2023, va fi o creștere de 10 ori mai mare a burselor elevilor

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a prezentat proiectele legilor educației care au fost supuse dezbaterii publice. În afirmaţiile sale Ministrul Educației a spus că bursele elevilor vor crește simțitor.

Astfel, „Anul acesta sunt 1 miliard 32 de milioane, iar conform acestei noi legi, sunt 2,7 miliarde”, a arătat ministrul Educației.

În contextul comparativ, Sorin Cîmpeanu a arătat că față de anul 2020, acum vorbim de o creștere de 10 ori a burselor elevilor.

În opinia sa, „Gândiți-vă, 2020, 270 de milioane, 2023 de la 1 ianuarie 2,7 miliarde, creștere de 10 ori a burselor elevilor. Este un impact bugetar ce intră din prima. Dacă nu găsim nici acum resursele necesare pentru a finanța educația, înseamnă că tot ceea ce declarăm noi public, noi toți, vizavi de importanța educației, este o simplă butaforie”, a precizat Sorin Cîmpeanu, la Antena 3.

Burse de la 400 de lei la 3.000 de lei pentru elevi

Cele două legi ale Educației au fost lansate în dezbatere publică până în data de 24 august. Acestea vor fi ajustate în funcție de propuneri, apoi vor fi trimise la Guvern și ulterior vor ajunge în Parlament.

Trebuie spus că în urmă cu 10 zile, Ministrul Educației a declarat că liceele care își asumă filiera profesională nu vor mai putea să o amestece cu alt profil. În acest context, pentru a crește atractivitatea acestor unități de învățământ, în noua Lege a Educației sunt prevăzute burse de la 400 de lei la 3.000 de lei pentru elevi.

În contextul financiar, „În paralel am instituit un nou sistem de burse care generează mult peste dublul bugetului de anul acesta, un impact bugetar foarte mare. Ele presupun o alocare per elev de 400 de lei pentru fiecare elev în învățământul primar, unde se dau doar burse sociale, de 900 de lei în învățământul gimnazial, de 1.500 de lei în cel liceal teoretic și vocațional și 3.000 de lei în învățământul profesional. Un alt factor de atractivitate al învățământului profesional”, a mai afirmat Cîmpeanu.

Ce prevede noua Lege a Educației

În acest context, noua Lege a Educației, ale căror proiecte au fost puse în dezbatere publică, ar avea un impact bugetar total de peste 36 de miliarde de lei.

Aşadar, „Este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea învăţământului superior şi de peste 31 de miliarde de lei pentru legea învăţământului preuniversitar. Doar 25 % reprezintă impact al creşterilor salariale, care vor fi de 43 %, restul sunt burse pentru elevi. Avem o finanţare pentru elevii de învăţâmânt primar de 700 de lei per elev, o finanţare pentru învăţământul gimnazial de 900 de lei per elev, o finanţare pentru învăţământul liceal, filiere teoretice şi vocaţionale de 1.500 de lei per elev şi, nota bene, încurajarea învăţământului profesional printr-o finanţare pentru fondul de burse per elev de 3.000 de lei pentru liceele profesionale. (…) Pentru studenţi avem creşteri de 50%, de la 201 de lei per student şi lună, până la 300 RON per student şi lună”, a declarat, atunci, ministrul Educaţiei, la finalul ședinței de Guvern.