Taxa pe cifra de afaceri a costat Banca Transilvania nu mai puțin de 500 de milioane de lei, o sumă dublă față de anul precedent. Avertismentul conducerii celei mai mari bănci din România este clar: nota de plată ajunge, în final, la clienți, prin produse și servicii financiare mai scumpe.

Costuri transferate direct în piață

Mesajul a fost transmis direct de Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, în cadrul conferinței de prezentare a rezultatelor financiare preliminare. El a subliniat că, deși impusă băncilor, povara fiscală este în cele din urmă suportată de consumatorul final. „Taxa pe cifra de afaceri face în cele din urmă produsele şi serviciile mai scumpe pentru clienţii noştri“, a declarat Tetik. Afirmația vine în contextul în care banca pe care o conduce are o capitalizare de 40 de miliarde de lei, iar acțiunile sale, după o apreciere de 50% în ultimul an, se tranzacționează la aproape 36 de lei pe unitate.

Promisiuni pentru 2027, dar prudență maximă

Există, e drept, promisiuni din partea oficialilor guvernamentali privind o posibilă relaxare fiscală în viitor. Numai că la nivelul băncii, optimismul este temperat, iar planurile nu se bazează pe aceste scenarii.

Iar declarația completă a CEO-ului este elocventă: „În ceea ce priveşte evoluţia taxei pe cifra de afaceri în viitor, pe baza declaraţiilor oficialilor guvernamentali, se preconizează că în 2027 aceasta ar putea fi redusă sau eliminată. Sperăm că aceste angajamente vor fi respectate. totusi, până când România nu va rezolva problema deficitului bugetar şi a provocărilor fiscale mai ample, sectorul bancar rămâne o ţintă uşoară. asa ca, nu ne construim bugetul neapărat pe aceste aşteptări.“

O declarație tranșantă.

O țintă ușoară pentru Guvern

Dar de ce este sectorul bancar o țintă atât de convenabilă? Răspunsul e simplu, până la urmă: deficitul bugetar și provocările fiscale mai ample cu care se confruntă România. Cât timp aceste probleme structurale nu sunt rezolvate, băncile vor rămâne o sursă la îndemână pentru a acoperi găurile din bugetul de stat. Tocmai de aceea, conducerea băncii (cea mai mare instituție de credit din țară) subliniază că nu își bazează planurile pe o eventuală relaxare fiscală, chiar dacă există semnale în acest sens din partea autorităților.

Impactul este vizibil. Cele 500 de milioane de lei plătite ca taxă, dublu față de anul anterior, s-ar fi putut regăsi direct în profitabilitatea băncii. În ciuda semnalelor de relaxare venite de la autorități, conducerea Băncii Transilvania preferă să rămână cu picioarele pe pământ și să își construiască bugetul pe realitățile fiscale actuale, nu pe promisiuni viitoare.