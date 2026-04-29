În ciuda turbulențelor politice interne, a moțiunii de cenzură surpriză și a crizelor internaționale, Bursa de la București a bătut record după record. A ajuns să fie cea mai performantă din Europa, cu o creștere spectaculoasă de 63% în ultimul an, conform datelor agregate de Bloomberg. Practic, o adevărată campioană a continentului, ignorând complet zgomotul de fond.

Socul motiunii de cenzura

Luni dimineață, bursa a deschis săptămâna în zona maximelor istorice, cu un plus de 1%. Numai că anunțul unei moțiuni de cenzură comune a PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan a fost interpretat de investitori ca un nou episod de instabilitate politică, aruncând indicele BET într-un picaj de 1,5% în doar două ore. Până la finalul zilei, piața a recuperat o parte din scădere, închizând cu un minus de doar 0,4%.

În acele ore agitate, au existat ferestre de cumpărare semnificative. Romgaz a coborât cu 4,3% în mai puțin de o oră, Banca Transilvania a scăzut cu 3,5%, iar Petrom cu 2%. Dar scăderile au fost absorbite rapid de cumpărători.

Panica nu a durat mult

V-ați fi așteptat la un colaps? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Marți, scenariul s-a repetat parțial. BET a deschis pe plus, a alunecat din nou în teritoriu negativ până la minus 1,5%, însă de data aceasta pe volume de tranzacționare mult mai mici. Asta arată că presiunea de vânzare s-a dispersat rapid.

Nu a urmat panică.

Asta spune multe despre unde a ajuns bursa românească și despre maturitatea investitorilor activi pe piața locală.

Ce spun analistii

Remus Dănilă de la Swiss Capital explică reacția aparent calmă a pieței în fața crizelor suprapuse. El consideră că investitorii au mai trecut prin astfel de momente și anticipează un deznodământ similar, fără efecte catastrofale pe termen lung.

„Piaţa ne spune acum că se aşteaptă ca situaţia actuală, dominată de conflictul din Orientul Mijlociu, pe care se suprapune criza politică internă, va avea un deznodământ similar, iar această abordare este vizibilă nu doar pe BVB, dar şi pe pieţele internaţionale, multe dintre ele aflate si la maxime istorice”, a declarat Dănilă.

Campioana Europei, pe bune?

Da, cifrele vorbesc de la sine. Creșterea de 63% din ultimul an plasează Bursa de Valori București pe primul loc în Europa. Mai mult, oportunitățile oferite de economia românească sunt adesea neglijate chiar de români. Sunt acțiuni care au dublat sau chiar triplat banii investitorilor în ultimul an.

Iar datele arată că plictisitoarele Romgaz, Transgaz și Transelectrica (companii de stat, să nu uităm) afișează randamente mai mari decât exoticele Tesla, Amazon și Apple în ultimul an. Tot acest episod, de la căderea bruscă la revenirea rapidă, demonstrează o maturizare reală a pieței, unde investitorii nu se mai sperie la fel de ușor și tratează șocurile politice mai degrabă ca pe niște oportunități de cumpărare.