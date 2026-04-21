Bursa de Valori București a deschis marți dimineață pe o scădere abruptă, de aproape 2%, în urma crizei politice declanșate de decizia PSD de a retrage sprijinul pentru guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Investitorii au reacționat imediat, iar cele mai tranzacționate 20 de acțiuni au intrat toate pe teritoriu negativ încă din primele ore ale ședinței.

Indicii bursieri, pe roșu aprins

Principalul indice al pieței, BET, se deprecia cu 1,95% în jurul orei 10:24, semnalând o aversiune clară la risc din partea investitorilor. Scăderi similare înregistrau și ceilalți indici importanți, BET-XT și BET-Plus, cu pierderi de circa 1,89%, respectiv 1,91%. Presiunea s-a resimțit pe întreg tabloul bursier, cu un rulaj total ce depășea 12,4 milioane de lei în prima parte a zilei, pe un total de 87 de simboluri tranzacționate.

Giganții energetici și băncile, lovite în plin

Iar scăderile cele mai vizibile au venit din sectoarele cheie, cel financiar și cel al utilităților. Acțiunile Medlife (M) s-au prăbușit cu 4,76%, Electrica (EL) a pierdut 3,42%, iar BRD a coborât cu 3,37%. Nici giganții energetici nu au fost ocoliți de vânzări. Transgaz (TGN) scădea cu 1,26%, Nuclearelectrica pierdea 2,37%, în timp ce Romgaz și Hidroelectrica înregistrau scăderi de 1%, respectiv 2%. Petrom a limitat pierderile la 0,2%.

Banca Transilvania, de departe cel mai lichid emitent al pieței (cu peste 5,4 milioane de lei tranzacționați), a scăzut cu 2,14%.

Nicio companie de top nu a scăpat.

Costurile de împrumut explodează

Numai că problemele nu se opresc la piața de acțiuni. Contextul politic amplifică o presiune deja existentă pe piețele de obligațiuni. Randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani a urcat din nou peste pragul de 7,25%, marcând un avans de 1,12% față de ziua anterioară. Cum vine asta pentru statul român? ne împrumutăm mai scump.

Analiștii de la Erste avertizează că situația riscă să se prelungească. „Instabilitatea politică va menţine probabil presiunea asupra randamentelor pe termen lung. România are deja cele mai ridicate costuri de împrumut din regiune.”

Reacțiile de pe scena politică

Totul a pornit, e drept, de la votul intern al PSD de luni seară. Liderul partidului, Simion Grindeanu, a invocat impactul programului de austeritate asupra nivelului de trai ca motiv principal al retragerii sprijinului politic. Dar premierul Bolojan a anunțat că rămâne în funcție indiferent de rezultat, în timp ce președintele Nicușor Dan a exclus deocamdată un scenariu iminent al moțiunii de cenzură. Acesta a dat asigurări că angajamentele fiscale și reformele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor fi menținute.

V-ați gândit ce înseamnă pentru economie o astfel de perioadă? Avertismentul analiștilor Erste este că pe termen scurt acest lucru „s-ar putea traduce printr-o perioadă de luare a deciziilor incertă sau fragmentată.”

În tot acest haos bursier, cursul euro a rămas surprinzător de stabil în raport cu leul, la 5,0994 RON, fără variații semnificative. Semn că Banca Națională a României a menținut, cel puțin deocamdată, controlul asupra pieței valutare.