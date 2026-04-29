Acționarii producătorului de medicamente Antibiotice Iași (ATB) au aprobat repartizarea profitului net obținut în 2025, însă au lăsat în suspans decizia crucială privind valoarea dividendului. Viitorul dividendelor depinde acum integral de un răspuns de la Ministerul Sănătății, acționarul majoritar al companiei.

Miza deciziei: Investiții sau dividende mai mari?

Discuția centrală în Adunarea Generală a Acționarilor a vizat un conflict între obligația legală și strategia de dezvoltare a companiei. Legea impune, în cazul companiilor de stat, distribuirea a 90% din profit sub formă de dividende. Iar miza nu este deloc mică, având în vedere profitul net de 51,76 milioane de lei înregistrat anul trecut. Numai că Ministerul Sănătății, care deține 53% din capitalul social, a inițiat un Memorandum prin care solicită o excepție de la această regulă.

Propunerea ministerului este de a reduce cota distribuită la 50% din profit. Cum vine asta? Logica din spatele demersului este una de business pe termen lung: păstrarea unei sume mai mari în companie pentru a finanța investițiile necesare modernizării și extinderii. Până la urmă, este o dilemă clasică pentru orice companie listată: remunerează generos acționarii acum sau reține capital pentru a genera profituri mai mari în viitor?

Scenariile de pe masa Consiliului de Administrație

În acest moment, pe masă există două scenarii clare, iar decizia va fi luată imediat ce sosește răspunsul oficial la Memorandum. Primul scenariu presupune aprobarea solicitării Ministerului Sănătății și distribuirea unui dividend reprezentând 50% din profitul de 51,76 milioane de lei. Al doilea scenariu, în cazul unui răspuns negativ, implică respectarea legii și alocarea a 90% din profit către acționari.

Potrivit informațiilor publicate de zf, calendarul este extrem de strâns. Consiliul de Administrație este obligat să convoace o nouă adunare generală în termen de 48 de ore de la primirea răspunsului de la minister pentru a tranșa definitiv problema. Indiferent de procentul final, data de înregistrare pentru acționarii care vor beneficia de dividende a fost deja stabilită pentru 2 octombrie 2026, cu ex-date pe 1 octombrie.

O decizie așteptată de toți investitorii.

Structura acționariatului și performanța bursieră

Contextul acestei decizii este cu atât mai relevant dacă analizăm performanța bursieră a companiei. Acțiunile Antibiotice Iași (ATB) se tranzacționează în scădere cu 26% de la începutul acestui an, valoarea de piață a producătorului de medicamente ajungând la 1,2 miliarde de lei. E drept că întreaga bursă a avut fluctuații, dar o astfel de scădere pune presiune suplimentară pe management.

Pe lângă statul român, prin Ministerul Sănătății (53%), un alt acționar vizibil este fondul de investiții Infinity Capital Investments, care deține un pachet de 11,8% din titluri. Așadar, toate privirile sunt acum ațintite spre Ministerul Sănătății, de al cărui răspuns depinde direct suma care va intra în conturile investitorilor în toamnă.